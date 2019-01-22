胡，怎麼說》柯、韓在拚親中舔共大賽嗎？

柯文哲、韓國瑜是在拚親中、舔共大競賽冠軍嗎？兩人竟然競相加碼，好像在較勁誰的發言最能獲得中共認證！

中共領導人習近平拋出九二共識、共謀統一、一國兩制，蔡英文總統立即斷然拒絕之後。台北市長柯文哲日前把台灣比喻做強盜、中國比喻做警察；高雄市長韓國瑜則嗆問蔡英文，不敢獨、不接受九二共識，到底台灣2300萬人要去哪裡？」柯文哲又加碼了，他稱「不要在喊獨立、又要在大陸做生意，我最討厭這種人。」

先談柯文哲的加碼，他反嗆段宜康的這段話，彷彿出諸中國國台辦發言人之口，在2016年12月、2018年8月，中國操控瘋狂獵巫式反台獨、霸凌台灣之時，國台辦發言人曾多次宣稱，不允許任何人、任何企業在一方面在大陸賺錢，一方面支持台獨勢力及活動...云云。

柯文哲21日接受媒體聯訪，對於段宜康用「一隻眼睛的鹿」做比喻，他語氣不耐直言，「算了，不想批評他們，不要再喊獨立，又在中國做生意，我最討厭這種人。」（資料照）

「強盜說」遭批判，柯文哲辯稱那「只是」比喻，但是，怎麼講話與中國國台辦發言人那麼雷同？他或許又會說那「只是」巧合，但是，怎麼會有那麼多的只是、巧合？身為政治人物，要主張統一，要親中、舔共（喔，或可改稱擁中、抱共）就請說清楚講明白，何必遮掩羞於表白？

再看韓國瑜嗆問蔡英文，他無非也是藉打蔡挺習，向中共表態，爭取習皇欽點認證。不過，他嗆問蔡英文之前，應該先去狠嗆馬英九才對，馬英九在2008年選總統時，曾提出「不統、不獨、不武」，那不就是中共常批判的抗統拒和嗎？韓國瑜當年就該去砲打馬英九，為何10年來都靜悄悄？

再看韓國瑜嗆問蔡英文，他無非也是藉打蔡挺習，向中共表態，爭取習皇欽點認證。（資料照）

馬英九近來把「不統」修改為「不排拆統一」，說白了就是「要統」的現在進行式，韓國瑜在親中路線上，要超越他所指4個「相公」人選之一的馬英九，何不直白的說出就是「要統」？一舉超馬壓柯，反正他在做的、想做的，就是實踐中國統一台灣！

柯、韓兩市長，對於實現競選時向市民承諾的政見，尚沒看到半撇，卻出嘴就是統、統、統之音，汲汲營營的像是在拚誰是親中舔共大競賽冠軍，朝「統」前進、向「中」看齊，以求取中共專制政權的認同及恩寵，渾然忘了自己是在民主台灣、是人民選出的市長，都應受最嚴厲譴責。

要問台灣人民的是，你對他們的所作所為，仍然無感、無所謂嗎？仍然自甘當他們的粉絲嗎？那麼，台灣的前途落到他們手中，未來將伊于胡底？！

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