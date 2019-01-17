胡，怎麼說》毒藥當仙丹-九二共識藥到、中華民國命除！

習近平為「九二共識」下的定義，就是「一個中國、共謀統一」，同時拋出「 一國兩制」台灣方案，話很鴨霸蠻橫，但還算老實，他把九二共識卸下了「糖衣」，露出一國兩制的「毒藥」。



馬英九卻說九二共識是「保命仙丹」，根本就是把毒藥當仙丹！這真的就是妖言禍台，騙死人不償命！

習近平為「九二共識」下的定義，就是「一個中國、共謀統一」，同時拋出「 一國兩制」台灣方案，把九二共識卸下了「糖衣」，露出一國兩制的「毒藥」。馬英九卻說九二共識是「保命仙丹」，騙死人不償命！（資料照，記者廖振輝攝）

反常就是妖，毒藥當仙丹就是反常，馬英九既然那麼愛「毒藥」，就自己去跪接習近平「恩賞」的「九二共識、一國兩制」吧，自己當仙丹自己吃、接受九二共識的國民黨眾人，也都好好的吃下去，保證九二共識藥到、中華民國命除！



為什麼說習近平的話還算老實？因為他把中國一直逼壓台灣接受九二共識的目標及結果說了出來，台灣被統一後就是「一國（中華人民共和國）兩制」。



說白了，習近平沒有隱瞞的是，給台灣吃的就是內含一國兩制的毒藥。但習近平沒坦白老實說出的是，台灣被中國併吞統一後，那就是「一國一制」，因中共的那一制就是「一黨專政」極權制，形象太差、實質更惡劣萬分，台灣人民百分之一千不會接受，所以才拿一國兩制當餌，台灣如果上了勾，最終就會走向「一國一制、一黨專制」。



中國國台辦反批蔡英文政府把「習5條」刻意誤導為「九二共識等於一國兩制」，但是，中國國台辦真的是愈描愈黑、欲蓋彌彰，反而讓台灣人民更清楚，接受九二共識就是台灣將被統一在一國兩制之下。

中國國台辦反批蔡英文政府把「習5條」刻意誤導為「九二共識等於一國兩制」，但是，中國國台辦真的是愈描愈黑、欲蓋彌彰。（中央社）

當習近平不想再用騙的，而企圖改用強壓的、橫暴的硬手段，以及收買的、利誘操控軟手段，硬軟兩手齊施併吞台灣，馬英九及國民黨，你們還竟然仍在騙，根本就是吃裡扒外，企圖弱化、軟化台灣人民捍衛國家、守護民主的決心，其行可惡，其心可誅！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/