胡，怎麼說》肉圓沒加辣-家暴沒理由，私刑沒正義！

一粒沒加辣的肉圓，引發一場丈夫毆妻打子的家庭暴力，又因施暴影片被上網而引發眾怒，上演群眾上門討公道、動私刑毆打該林姓家暴男的連鎖社會事件。

一粒沒加辣的肉圓，引發一場丈夫毆妻打子的家庭暴力，又因施暴影片被上網而引發眾怒。圖為施暴的林男出面數度合掌鞠躬道歉。（記者曾健銘攝）

家暴沒理由！施暴者不管是肉圓沒加辣，或辯稱那是他管教孩子的方式，甚至拿愛當藉口為家人好...，但是，只要動手打人都是錯的，沒有任何理由可以家暴，沒有打就是愛這回事！家暴肉圓男必須受到法律制裁及負起道義責任。



私刑沒正義！對家暴肉圓男動私刑教訓或報復的7人，被鄉民封為「7壯士」，吳宗憲、館長等網紅也說拳頭硬了、想海扁家暴男，多位藝人也聲援動私刑教訓家暴肉圓男者 ，認為是正義在街頭實踐。



但是，他們都錯了，動私刑當然錯，聲援動私刑的網紅更是錯，私刑就沒有正義可言，他們用錯的方法追求正義，動用拳頭固然感覺很爽，替自己及很多不平的人出了一口惡氣，卻反而傷害了正義！

13日夜間，不少激憤的群眾包圍家暴肉圓男住處要給他好看。（圖擷取自臉書粉絲專頁「爆料公社」）

思想大師羅爾斯的「正義論」上說「正義是社會制度的首要價值」，正義必須透過社會制度、法律體系才可能實踐，拿來分析這個家暴連鎖事件，家暴肉圓男引眾怒，必須得到教訓及懲罰，才能實踐社會正義，這點並沒有大爭議，但是，誰來教訓懲罰？要教訓懲罰到什麼程度？就不是用拳頭飽打一頓就算實踐了正義。



何況，人人的正義標準各有一把尺，而每把尺都不同，除了懲罰的輕重標準不同，有人特別痛恨家暴欺凌妻子兒女、有人要嚴懲偷竊、有人對性犯罪強暴絕不容忍...，如何衡量，現代社會已建構了司法體系及負責執法人員，才符合大體公認符合公平正義的社會制度，所以說，私刑沒法實踐正義。



就家暴案來說，目前台灣通報的家暴案件，每小時就有16件，沒通報的黑數估計在10倍以上，公權力固然管不完，私刑更完全不可恃，試想，你們把家暴肉圓男飽打一頓，然後呢？妻、兒仍然天天要與他一起生活，你們能夠天天時時拳頭硬了準備實踐正義嗎？所以，報案讓公權力介入、鄰里平常就關心、即時申請家暴保護令才是實踐正義之道。

目前台灣通報的家暴案件，每小時就有16件，沒通報的黑數估計在10倍以上；總統蔡英文14日晚間也在臉書貼文，呼籲大家雞婆一點，發現疑似家暴，盡快撥打113保護專線。（圖擷取自蔡英文臉書）

「拜託大家不要弄髒自己的手，這種事交給我們來處理就好。」13日夜間，不少激憤的群眾包圍家暴肉圓男住處要給他好看，新北市警局臉書粉專小編這樣留言，發揮了相當的安撫效果，這樣做就對了，要給這個小編100個讚！

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