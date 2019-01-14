胡，怎麼說》辣台派「新鐵三角」出陣突圍！

蔡英文（中）、蘇貞昌（左）、卓榮泰（右）組成的府、院、黨「新鐵三角」，今天出陣，站上攻擊發起線。（報社合成照/蘇貞昌臉書）

蔡英文、蘇貞昌、卓榮泰組成的府、院、黨「新鐵三角」，今天出陣，站上攻擊發起線。「新鐵三角」當然是要拚選舉，今天就吹起「衝、衝、衝，衝鋒號！」，因為明年今天（或前、後一週），總統大選及國會選舉結果已揭曉，成敗就看選票。

敗選內閣？新閣揆蘇貞昌、副閣揆陳其邁、交通部長林佳龍甫在新北市長、高雄市長、台中市長敗選，這種說法並沒有錯，但那又怎樣？敗選後才知輸在哪、才能真知民意、才能真接地氣。只要施政做好實事、贏回民心，就能一掃敗選之恥，失敗就是成功之母！

回鍋部長？蘇內閣閣員大都是賴內閣留任，教長潘文忠卸任不到一年又回任，這樣說也沒錯，但那又怎樣？新閣舊人只要以新思維、新心態面對新局，那就是一個全新的開始。

敗選內閣？新閣揆蘇貞昌（左）、副閣揆陳其邁（右）、交通部長林佳龍（中）甫在新北市長、高雄市長、台中市長敗選，這種說法並沒有錯，但那又怎樣？（報社合成照/蘇貞昌、陳其邁、林佳龍臉書）

「新鐵三角」必須很清楚的認知現在「身在何處」，必須體認今天就上了戰場、站上火線，虎視眈眈的對手，馬上就會交叉火網掃射過來，不會給任何等待、猶豫、遲疑的時間及空間，如果現在都是新手上陣、卒然臨敵、倉皇失措，局勢不利，想要捲土重來，恐怕早已時不我予，新內閣由老手掌舵、老將為主、新手為輔，相信這是重要考量。（今天宣誓就職，距離大選又少了一天）。

「新鐵三角」也必須很清楚的認知，「執政包袱」並沒有減少半個，九合一敗因、改革反彈之痛等都還在那，並沒有因閣揆易人、黨魁換手而消失，也是新鐵三角勢必面對的棘手難題。

設定議題、決定優先次序，這是執政者責任之所在，也是權力之所在，在時間如此緊迫之下，施政不可能全部兼顧，樣樣求好求全，一定這裡出包、那裡出包，如何扣緊民心之最需，與大多數台灣人民一起呼吸，使台灣共識、台灣價值永續不斷，就成了新鐵三角重中之重。

在藍、紅兩軍長期圍攻之下，新鐵三角之首蔡英文最近轉型成為「嗆辣小英」，「辣台派要跨出同溫層」，今天，蘇內閣上任，未來一年，且看辣台派新鐵三角如何出陣突圍？

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