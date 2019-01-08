胡，怎麼說》誰曲解九二？馬吳朱該去嗆習近平！

習近平揮刀狠砍，「九二共識」原形畢露，就如海水退了「一個中國、一國兩制」赤裸裸現身！

國民黨的「太陽」馬英九、吳敦義、朱立倫等，卻見不得光，只見他們急忙亂抓亂拿東西遮掩，簡直窘態醜態百出！

先看馬英九的醜態，習近平的「告台灣同胞書」，給「九二共識」下了一中、兩制的定義，完全沒有一中各表的空間，中華民國也被消失了，馬英九卻硬坳說有一中各表，還發千字文辯解，但是，馬的目標卻不是習近平，而是批判蔡英文「什麼心態？」。

「什麼心態？」4字，其實馬英九用來打臉自己，也只是剛剛好而已，明明沒有的東西，卻自欺更欺人，明明自己要終極統一、讓中華民國被中共專制政權終結，卻去砲轟捍衛國格主權、自由民主的蔡英文總統。這是什麼心態？

習近平的「告台灣同胞書」，給「九二共識」下了一中、兩制的定義，完全沒有一中各表的空間，中華民國也被消失了，馬英九卻硬坳說有一中各表，還發千字文辯解。（圖截自馬英九臉書）

再看吳敦義的醜態，他自己都公開講過，在中國大陸不能講一中各表。現在，習近平把九二共識與一個中國、一國兩制劃上等號，蔡英文總統因此要求各政黨不要再講九二共識，以免台灣被誤導、陷入一國兩制牢籠。吳敦義不敢批習近平，卻猛批九二共識有沒有，不是蔡英文說了算。

九二共識當然不是蔡英文說了算，因為蔡總統從未承認九二共識，但是，要問吳敦義的是，難道習近平說的也不算？既然你不敢說不是習近平說了算，那你所講有的九二共識，已經成了習近平所講的「一國兩制的九二共識」，你就是接受「一國兩制」，那將置中華民國於何地？置台灣人民於何地？置民主自由於何地？

吳敦義不敢批習近平，卻猛批九二共識有沒有，不是蔡英文說了算。（資料照）

再看朱立倫的窘態及醜態，他批判蔡英文「曲解」九二共識的內涵，但是，蔡英文哪有曲解？就是因為「正確理解」習近平給九二共識下了一個中國、共謀統一、一國兩制的新內涵，所以才嚴詞拒絕接受，才會請各政黨不要再講九二共識。

朱立倫的發言引來強烈質疑，臉書被灌爆，他當天深夜發文回應，表示不分藍綠白，對台灣的熱愛都不致有差別，不同的只是對台灣利益最大化的想法和作法不同，「我不曾懷疑過這點，也請不要懷疑我」。

朱訴諸軟調，讓他的失分減少，不過，卻迴避了對習近平版九二共識的態度，但未來仍必須面對，因為這是關係中華民國存亡、台灣自由民主守護的根本問題，任何一個參選總統的人都不能迴避。

朱立倫批判蔡英文「曲解」九二共識的內涵，但是，蔡英文哪有曲解？（資料照）

習近平定調的九二共識，沒打中台獨，卻直接擊中國民黨死抱的九二共識，馬英九、吳敦義都是醜態百出、原形畢露，朱立倫則窘態更多於醜態。

他們的共同問題就在，投鼠忌器，不但不敢攪習近平的虎鬚，連汗毛都不敢碰，他們既然要續抱九二共識，就應該直接向習近平嗆聲，「習近平，你錯了！你講的九二共識不是九二共識，而是一國兩制，台灣人民不接受！」但是，他們爭寵都來不及了，哪有這個guts？

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