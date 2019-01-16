胡，怎麼說》誰插錯「管」，讓台大蒙羞？

葉俊榮放水通「管」、管中閔硬上任，一週未滿，就因管曾在馬朝政務官任上違法兼職、敗壞官箴，監察院通過彈劾、移送懲戒，成為史上首個被彈劾的台大校長，連帶讓台大蒙羞！

管中閔成為史上首個被彈劾的台大校長，連帶讓台大蒙羞！（資料照）

誰為為之？孰令致之？是誰讓台大蒙羞？葉俊榮在教育部長任內，突襲式放水通「管」，當然難辭其咎！

因為，管中閔雖是在擔任國民黨馬英九政府政務委員、國發會主委時，被監院查出犯下違法兼職、敗壞官箴之事，但是，若他沒上任台大校長，那只是「前朝官員管中閔」被彈劾，不是現任「台大校長管中閔」被彈劾，就是因葉俊榮放水通管，批准管中閔上任，才招致台大蒙羞受辱！

自作孽，不可活！台大竟出現一個曾因敗壞官箴被彈劾的校長，使台大蒙羞，挺管派主導的台大校長遴委會實應罪加一等。在遴選過程，程序不正義、實質不公平的事實彰彰明甚，引發軒然大波，教育部及各界屢次要求重啟遴選作業，但是，台大校長遴委會就是不動如山，就是非「管」不可、就是硬要插「管」！

誰為為之？孰令致之？是誰讓台大蒙羞？葉俊榮在教育部長任內，突襲式放水通「管」，當然難辭其咎！（資料照）

台大挺管派教授及校長遴委會不管遴選過程不正義、不公平，還抬出「大學自主」、「學術自由」等大帽子，以似是而非的理由來為管中閔護航。管爺上任了，他們得逞了、護管成功達到目的了，有人也獲得實質回饋，管他台大因此蒙羞？管他官箴被敗壞？那些人自作孽、不可活，還把台大這塊招牌踐踏在腳底，簡直不知羞恥為何物！

至於管中閔，監院為何彈劾他？在監委調查及提案彈劾的文書上寫的很清楚，他應該最清楚自己的所作所為，有沒有彈劾文書上所列事證，卻仍腦神在在，不動如山，只強辯稱沒違法。知所進退？那是有風骨的人才會做的事，在管爺身上，就免談了吧！

監察院昨日（15日）針對台大校長管中閔在擔任經發、國發會主委期間兼職一二案，通過彈劾。監察委員蔡崇義（左起）、陳師孟、王幼玲等人召開記者會說明。（中央社）

被彈劾後，可預料的是，他將會運用台大校長的位子及名器，負隅頑抗到底！被彈劾後，仍佔住台大校長位子不放，是否會讓台大蒙羞，這應不會在他的腦海裡出現。

除非，未來公懲會處分「免職」，他才可能會台大校長之位不保，撤職（管已非政務官無職可撤）及其他更輕的懲戒，對他都不痛不癢。而藍營的挺管鐵衛隊，正伺機為他做政治反擊，把彈劾導向政治鬥爭，反正千錯萬錯護管保位就沒錯，更讓管中閔有恃無恐。

吃相難看，醜陋哉，爺們！

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