胡，怎麼說》國民黨死抱「九二降書」到終極？！

原本就是虛構物的「九二共識」，在20190102被習近平揮大刀狠砍修理之後，九二共識=一個中國=一國兩制，說白了，習近平版「九二共識」=「九二降書」，台灣接受就等於臣服投降，當然必須完全拒絕。國民黨還死抱「九二降書」到終極嗎？！



一國兩制，其實還不是中共對付台灣的終極，證諸西藏的過去式、香港的現在進行式，一國一制、中共一黨專制，才是「終極統一」的完成式。

蔡英文總統1日搶先出招提出4必須、3防護網表達守護台灣、守護民主的決心，在習近平2日發表對台「習5點」、推出一國兩制台灣方案後，馬上堅定回應絕不接受「九二共識、一國兩制」。（資料照，記者朱沛雄攝）

在習近平講話前，筆者就發文預測，「投降派的嘴臉-蔡說什麼，立罵！習說什麼，跪接！」，從這幾天蔡、習的空中過招過程來看，筆者不幸而言中，化身「親中統派」的「跪接派」紛紛現出原形了。



蔡英文總統1日搶先出招提出4必須、3防護網表達守護台灣、守護民主的決心，習近平主席2日發表對台「習5點」、推出一國兩制台灣方案，蔡總統馬上堅定回應絕不接受「九二共識、一國兩制」。



只見，國民黨4個太陽中的3個馬英九、吳敦義、朱立倫都在批蔡英文，王金平看來也躍躍欲試。「跪下去很舒服，站起來不容易」，北京大學馬克思主義學會被中共強制改組、原有成員全部被踢出去後，發出這樣的感慨，相較之下，國民黨只有前半句「跪下去很舒服」，全沒想到後半句「站起來不容易」，只想搶著「跪接」習皇聖旨，真是可恥更可羞！



「九二共識」本就是國民黨假造來「自欺欺人」的東西，假裝有「一中各表」，當投降的遮羞布，好像在遮羞布之後，中華民國還可以有一點點存在空間，沒想到習大大竟那麼狠，一刀把國民黨的「命根子」砍的乾乾淨淨，不但一中各表沒了、中華民國沒了、一國兩制更赤裸裸的現身。

國民黨馬、吳、朱等不批習近平，卻把砲口向內齊轟蔡英文，指稱九二共識有沒有，不是蔡英文說了算；更批判蔡無權要求各政黨不講九二共識。（資料照，記者劉信德攝）

馬、吳、朱等不批習皇大大，卻砲口向內齊轟蔡英文，指稱九二共識有沒有，不是蔡英文說了算；更批判蔡無權要求各政黨不講九二共識。



九二共識有沒有，的確不是蔡說了算，國民黨這一點並沒說錯，因為那是習說的才算，蔡是在盡中華民國元首、台灣民選總統的憲法職責，捍衛國格主權、守護自由民主，拒絕「九二共識、一國兩制」。



「習近平，你錯了！」國民黨馬、吳、朱等等如還有一點guts，就應該大聲說出這句話，不但要聲援蔡總統堅拒一國兩制，更應該要求習近平馬上收回。但是，他們哪有這個guts？目前國民黨要角諸人紛紛跪中、只看到蔣萬安站出來挺小英的4必須、拒絕一國兩制，「站起來不容易」，希望不要在壓力下縮了回去！



其實，觀察九合一選後的兩岸局勢，習近平此時會出狠招，與藍紅跪接派（投降派）政、學、媒脫不了關係，他們與中國國台辦等人同路，將國民黨勝選列為重大「戰功」，認為蔡英文及民進黨被他們狠狠修理，「台獨」已氣息奄奄、一蹶不振，統一的形勢一片大好，並向北京邀功請賞。

九合一選後，習近平會出狠招，與藍紅跪接派（投降派）政、學、媒脫不了關係，他們將國民黨勝選列為重大「戰功」，認為「台獨」已氣息奄奄、一蹶不振，統一的形勢一片大好，並向北京邀功請賞。（美聯社資料照）

權力集中如皇帝般的習近平，偏信偏聽，誤聽誤信奸佞之言，推出一國兩制，因嚴重誤判台灣民意，造成完全相反的效果，並使兩岸關係橫生波瀾。

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