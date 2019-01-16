自由開講》旅居國外僑民與健保

◎盧道揚

任職於駐美國代表處時，除了執行核心國際醫療業務、推銷我國醫療公衛成就外，有機會也會與僑委會駐外同仁一同向僑民宣導我國健保的相關規定。

去年8月底在紐約市法拉盛向僑胞說明健保問題時，出席近80位、大多白髮相間的各族群台僑，竟然僅有3名沒有健保！ 而且還努力維持在台有戶籍，同時讚許回國就醫的親切度與可近性。

去年8月底在紐約市法拉盛向僑胞說明健保問題時，出席近80位、大多白髮相間的各族群台僑，竟然僅有3名沒有健保！圖為示意圖，與文無關。（資料照）

可以理解，這些在美打拼數十年的前輩們，不盡然能自在地在就醫時用英文溝通疾病與醫療相關術語，當然更不喜有文化的差異但說不出來的尷尬，更重要的是，每每看到昂貴的醫藥費帳單，不禁擔心努力掙來的退休金與不一定足額的退休醫療保險或社安保險，會不會很快就無法因應？

在美國，兒孫也因努力各自開創生活，大多無暇陪伴及分攤所有醫療費用，物美價廉的全民健保，也變成遠、但勉為需要就醫時的替代或補強方案。最低每個月20多元美元的健保費用，看似廉價，但對他們而言，卻無法隨時運用。更何況為了維持在台有戶籍的身份，每2年內至少回台一次，方可在台就醫。機票、交通、住宿、採購等等開銷，算起來，還促進經濟不少。據來訪的衛福部長官說明，僑民返台就醫之周邊效應恐有近18億新台幣之鉅，遠超過1~2億新台幣的健保給付。

其中，部分僑民還以自身的境外商務醫療保險給付在台就醫費用，形成目前旅遊醫療中在台境內的旅遊醫療經濟貢獻 （inbound medical tourism），惟數據收集統計不易。

的確，兩造數字差距頗大，且因分類不同也不容易精算比較，到底是社會的負擔或整體經濟獲益，恐須深入研討。但清楚的是，基本上全民健保費基於有國家稅務收入注入，是旅居外國僑民貢獻較少的部分，為求公平原則，適度調整保費與納保規定並不為過。

考量政策與歷史背景，目前我國國情也不易與僑民完全切割，在適度可負擔的社會成本（甚至有利基的）規劃下，經由衛生醫療展現優質軟實力，促進僑民與台灣家鄉親友緊密聯繫，或許還可視為額外對台灣認同與支持的能量。





（原衛生福利部駐美國代表/現衛生福利部台北醫院顧問醫師）

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