自由開講》為何國民黨都這麼「番」？

◎展昭

九合一大選過後，台北市長候選人丁守中提出選舉無效訴訟，質疑「 邊開票邊投票」的過程會影響結果，律師童文勳也於政論節目分析， 若法官用「良知良能」直覺來看，選舉無效極可能成立。

國民黨台北市長候選人丁守中落選後仍進行選舉無效官司。（資料照）



台北市長柯文哲則認為，若真的判選舉無效，全台灣比照辦理還得了 。對此，丁守中今（14）日表示，選舉無效官司僅限台北市長選舉 ，全台灣其他縣市的首長及市議員等等不需要全部重選。



這是甚麼鳥話？為何選舉無效官司僅限台北市長選舉，全台灣其他縣 市的首長及市議員等等不需要全部重選？台北市比較特殊嗎？ 還是國民黨一貫「傳統」？

台北市長柯文哲表示，每次選舉都有可以改進的地方，但是這樣要是判選舉無效，全台灣比照辦理還得了。（資料照）



2000年政黨輪替時，統派人士對馬丟雞蛋，在李前總統前抗議， 逼李前總統辭黨主席。2004年，三一九槍擊事件發生時，國民黨 沒有在第一時間提出異議，等選完後知道自己落選，才開始胡鬧， 難道不是與此次台北市長選舉一樣嗎？



為何國民黨人都這麼「番」？是否贏了就是理所當然，輸了就不是？





（教師）

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