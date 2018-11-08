自由開講》丁守中所厭惡的門神 其實令人尊敬

◎翁埈德

小野成名甚早，最近小野因為擔任柯文哲的競選辦公室總幹事，突然又再成為熱門人物。小野在國民黨執政時代，曾擔任臺灣電視公司董事，在任內推動「臺灣電視文藝復興運動」。也曾經擔任中國電視公司、中華電視公司的顧問、董事，任內曾經帶動中視八點檔連續劇的製作方向朝向「年輕化」，製作《少年十五二十時》等八點檔連續劇。小野在1980年代初期，美麗島事件後，接獲中央電影公司聘書，擔任中影製片企劃部副理兼企劃組長，投入電影工作。他在那個時候認識吳念真、侯孝賢等人，2000年在陳水扁當總統時，小野應臺視總經理胡元輝邀請接任臺視節目部經理，外界就傳說小野因為在2000年中華民國總統選舉中支持陳水扁而得以接任此職。吳念真是長期支持民進黨的人，小野也是長期支持民進黨的人，早年他們支持民進黨對他們來說，是有害無益，當時民進黨無任何資源，以他們的聲望投靠國民黨必可名利雙收。但他們本著追求民主及愛台灣的精神選擇支持民進黨，實在是文化人的光輝。

有人說柯文哲選擇小野擔任競選辦公室總幹事是想挖綠營的選票，事實上講這種話的是在講廢話。有那一位候選人選擇辦公室總幹事或工作人員，不是為了能增加選票。

台北市長柯文哲（左）在捷運西湖站舉辦「行動競選總部PA PA GO」活動發布記者會，會中與競選總幹事小野（右）同台。（資料照）

最近小野因為拍影片挺陳其邁，遭到部分藍營人士惡意攻擊，丁守中更在臉書粉絲團上怒批小野和吳念真，是民進黨的文化門神。一個企業或單位，花巨資找一個人去當門神，無非是要靠這個門神去奪取一些利益，去逃避一些法令上的限制。以國民黨人的觀點，當門神是在當肥貓，事實上也有許多國門黨的高官退休後去當門神當肥貓。但是當民進黨的支持者不只是無利可圖，還要忍受藍營及中國那邊的五毛黨的責罵及抹黑，是一種犧牲奉獻，是值得尊敬及推崇的。我看小野挺陳其邁的影片，其內容只是確實說明高雄的變化，並無其他批評別人的言論，就引起藍營的謾罵。由此看來，小野根本不能稱為門神。由此可看出一個人的格局，可看出一個人是否是個適合當市長的人。

小野昨親上火線回擊丁守中批評，講到激動處三度爆哭。（資料照）（左圖截自丁守中臉書）

小野及吳念真當民進黨的支持者是值得尊敬及推崇的，其精神是為人們爭尊嚴，為台灣爭國格，是高尚的工作。丁守中說小野和吳念真，是民進黨的文化門神，如果他們兩位是民進黨的文化門神，他們也是令人尊敬的門神，不是丁守中眼中那種令人厭惡的門神。丁守中事實上是在肯定及推崇他們偉大的精神，但是他卻暴露了他自己不了解門神的真義，難怪小野說他不懂文化。

（醫師）

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