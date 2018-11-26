自由開講》選舉無效之訴是成是敗，丁守中須三思！

◎劉彥呈

107年的九合一大選在11月24日結束，無黨籍的柯文哲獲得580,820票，國民黨的丁守中獲得577,566票，由柯文哲勝出，雙方差距僅有3,254票，但市長選舉正進入延長賽。

因為丁守中認為此次選舉有的投票所已經在開票，但有的投票所還在投票，變成一邊投票、一邊開票的局面，有的投票權人因尚未進入投票所可以觀看開票過程而有棄保之可能，導致姚文智的票跑到柯文哲那邊，認為此次選舉有違法

之處，而提起選舉無效之訴。

國民黨台北市長候選人丁守中與律師團隊25日凌晨前往台北地方法院，提選舉無效訴訟。（資料照）

選舉無效之訴，依照台灣高等法院台中分院91年度選上字第1號判決意旨指出「選舉無效之訴，必須是選舉委員會辦理選舉違法，且該選舉違法足以影響選舉之結果，法院始得為選舉無效之宣告，缺一不可，故即使選舉委員會辦理選

舉有違法之處，但不足以影響選舉之結果，法院仍不得判決選舉無效。」本次爭議在於投票所變成開票所究竟應該「全體」的投票所變換或者「個別」的投票所變換，公職人員選舉罷免法無明文，以往又無案例可循，所以台北市

選舉委員會是否有違法即難明白認定。若採「全體」變換說者，將導致投票權人少的投票所必須等待人多的投票所，會有浪費時間以及拖延開票的結果。若採「個別」變換說者，雖然各個投票所各自處理各自的，但會有此次的爭議。

又選舉無效的要件尚有「足以影響選舉之結果」，如何證明有多少投票權人在何時、在何開票所有邊排隊投票，邊排隊看開票，以及因此而受開票影響而有棄保行為，又棄保之行為已經足以影響選舉之結果，在在有其舉證之難度。

就往例有關選舉無效之訴，結局通常都是原告之訴駁回，其理由多為「難以證明有足以影響選舉之結果」，此次訴訟要成功很有難度。就算訴訟成功重選，會不會導致丁守中輸更大，不無可能，丁守中應該三思。

（職業律師）

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