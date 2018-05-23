自由開講》死局或變局？首都市長選戰好戲在後頭！

◎白如真

自民進黨選對會於上週決定台北市自提人選，啟動徵召之後，陸續有幾項民調出爐，委辦業主背景藍綠都有，但結果大都不脫：丁守中贏過柯文哲或柯仍小贏、民進黨支持度低迷、年底首都選戰是藍白拖的戰局，綠營將被邊緣化….等等。乍看此般民調，民進黨在年底北市長選舉中等於直接被判死局，然而這盤棋果真如此嗎？

自民進黨選對會於上週決定台北市自提人選，啟動徵召之後，陸續有幾項民調出爐，但結果大都不脫：丁守中贏過柯文哲或柯仍小贏、民進黨支持度低迷、年底首都選戰是藍白拖的戰局，綠營將被邊緣化？！（報社合成照）

民眾如果不健忘的話，可以想想半年前不到，諸媒體或調查機構是如何為這場選舉定調的？「柯文哲連任氣勢無人能擋」、「柯P連任之路藍綠人選未能撼動」，比較的人選丁守中也在列，但當時這麼武斷篤定的話，現在看來豈不是諷刺可笑？更何況，偏偏下出這兩個標的，都是前陣子先開槍公佈丁守中已超越柯文哲的單位。

其實從近半年來民調的變化可以看出，選舉競爭是一場變局，端看競爭陣營對時勢民心的掌握。半年前柯文哲被視為無敵，但半年後的現在，卻無人敢再說柯文哲是金剛不壞之身。不過，現在又出現因為民進黨人選支持度低而判民進黨死局的論述，恐怕又忘了選舉的動態競爭而重蹈覆轍、自打嘴巴、嚴重誤判吧。

近兩三個月，民進黨中央對是否自提人選，舉棋不定，對有意參選人姚文智、呂秀蓮等形成了信心的傷害，好不容易在上週做出自提人選的決定，內部又釋出各種訊息：陳菊可能參選、正在徵詢鄭麗君、若提名姚文智應採鄭文燦模式等….，讓支持者感到不耐、讓對手從中造謠民進黨將打假球、讓民眾看衰。種種情勢不管對已經表態參選或被猜測的可能人選都形成非常不利的氛圍，民進黨在最新調查中支持度低迷，並不令人意外。

然而，若以此判民進黨死局，若不是別有用心，想藉此踩下民進黨，就是太蠢太呆。最遲不過再兩個星期，民進黨就會正式確認人選，提名候選人，以目前局勢研判，提名姚文智的機會很大。一旦姚文智被提名，黨內情勢重新盤整，資源集結、支持者歸隊，姚文智的支持度自然就會逐步往上，回到民進黨基本盤。尤其民進黨向來號稱最會選舉，在候選人正確且有力的定位後，客觀環境就會產生正向加乘作用。屆時，首都市長選戰才算真正開始。無怪乎姚文智日前老神在在回應：「我8趴？這你也信？」，因為好戲還未上場呢！

（家庭主婦）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com