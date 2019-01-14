自由開講》痛罵蔡總統培養「獨派外交官」？疾風知勁草，板蕩識忠臣！

◎鄧鴻源

外交部長吳釗燮前辦公室主任「口譯哥」趙怡翔，將任駐美代表處政治組長，職位與待遇引發討論。

沒想到，除了國民黨人外，就連中國大陸媒體都痛罵總統蔡英文是在培養「獨派外交官」，對此不少網友認為「能讓中國討厭的人肯定是好人」。

「口譯哥」趙怡翔（右）出任駐美代表處政治組長，中國官媒氣得直跳腳，痛罵總統蔡英文是在培養「獨派外交官」。（中央社）

國民黨市議員羅智強對此冷嘲熱諷，他說，原本口譯哥被拔擢為駐美代表處12職等政治組長，大家批評的重點並不在口譯哥個人，而在於無法接受蔡英文破壞外交文官體制。那麼羅智強當年是以甚麼資格擔任馬英九時期的總統府副秘書長？那時才幾歲？年薪為何？

馬英九當年剛回國時，為何馬上能當總統翻譯秘書與第一局副局長？那時才幾歲？年薪又為何？國民黨為何老是指責別人，卻沒有檢討自己？

那麼羅智強（右）當年是以甚麼資格擔任馬英九時期的總統府副秘書長？那時才幾歲？年薪為何？（資料照）

此外，國民黨是貪腐祖師爺，許多高官家產無數，有人名列富比世排行榜，馬英九也沒有比人家清高多少，為何他們老是指責別人貪腐？可知羞恥嗎？

日前吳某人為了將來能選總統，日前也效法當年的連阿舍與光頭魚，對軍公教亂開支票，暗示說，它日他若能當選總統，小英的年改將廢除，重新恢復以前的十八趴！

為了拉攏統派人士，吳某人日前還特地前往中正廟獻花致敬，畢恭畢敬有如「敬拜神明」！王某人也是一樣，即使被人百般糟蹋，也面不改色，令人嘆為觀止！台灣人是這樣沒有骨氣的人嗎？

疾風知勁草，板蕩識忠臣。誰比較有台灣心，從其平時言行可一目了然。國民黨為何有臉指責別人，卻沒有檢討自己？

（大學教授）

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