自由開講》國民黨麥擱假了，你們也是假新聞製造者之一

◎展昭

近日駐日代表謝長廷在臉書再次表示，自己查假新聞就是為了還輕生的大阪辦事處處長蘇啟誠清白。

謝長廷說，外界對蘇啟誠尋短原因有兩種意見，一是因假新聞被外界批判；一是因上級威脅處分不願受辱。如果查出蘇啟誠輕生之前有接獲上級壓力電話，那應該是直接促使他尋短最後一根稻草，而不能說假新聞沒有關係。



現在讓「放假新聞」的網友guruguru去尋求國民黨立委保護！而當時利用假新聞率先攻擊大阪辦事處的國民黨立委們，現在卻一下子説要為蘇啟誠申寃，一下子又要保護假新聞的造遙者，這是要陷蘇啟誠於不義？還是真的要為他申寃？令人費解。

謝長廷說，外界對蘇啟誠尋短原因有兩種意見，一是因假新聞被外界批判；一是因上級威脅處分不願受辱。（讀者提供）

可見國民黨立委根本是玩兩面手法，既然要為為蘇啟誠申寃，但又要保護假新聞的造遙者，那麼又怎麼為蘇啟誠申寃呢？沒錯，蘇啟誠輕生之前可能接獲上級壓力電話，所以直接成了促使他尋短的最後一根稻草，所以不能說跟假新聞沒有關係。因為正是有假新聞在先，上級才會打電話關切，為何沒有第一時間去了解，而讓國人都怪罪於謝長廷？畢竟大阪辦事離災區最近，上級才會打電話去關切不是嗎？總不能事事都要駐日代表謝長廷親自去處理吧？那麼其他人是幹甚麼的？

可見國民黨立委是玩兩面手法，既然要為為蘇啟誠申寃，但又要保護假新聞的造遙者，那麼又怎麼為蘇啟誠申寃？圖為：國民黨立委24日在外交國防委員會上砲轟外交部，隨後並提案通過由外交國防委員會成立調閱專案小組，要求謝長廷回台進行專案報告。（資料照）

筆者剛開始也聽信假新聞，認為謝長廷怎麼如此不負責？後來發現假新聞氾濫，才知是國共兩黨的「傑作」，否則以謝長廷長久以來為台灣自由民主奮鬥的努力來看，他絕對不是那種人。21年前白曉燕事件時，他都能夠為救人而冒險前往南非大使館與陳進興談判，何況日本的燕子風災？當時謝長廷沒有穿戴防彈背心與鋼盔，侯友宜則是兩者都有，若沒有謝長廷先進去與陳進興溝通成功，後來侯友宜能成功救人嗎？

總之，國民黨麥擱假了，你們也是假新聞製造者之一，有何資格說別人？



謝長廷臉書全文：





（教師）

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