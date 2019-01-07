自由開講》高育仁頭殼是否壞掉，怎不知與中共和談是與虎謀皮？！

◎展昭

中共總書記習近平2日發表對台講話，訴諸民族大義，也拋出可討論兩制的台灣方案。

21世紀基金會董事長高育仁接受專訪表示，兩岸應以推翻滿清的1911年做為歷史節點，大陸要摒棄成王敗寇的內戰史觀，台灣也要放棄去中國化的本土史觀，讓雙方專家學者先行協商，朝著建構兩岸「共同史觀」邁進，進而討論兩岸「深水區」的政治議題；經過協商，雙方可簽訂50年到百年的和平協議，為兩岸和平發展爭取緩衝。

21世紀基金會董事長高育仁（左）。（資料照）





高育仁頭殼是否壞掉，否則怎麼不知與中共和談就是與虎謀皮？國共談了三次和談被騙，還裝作不知嗎？為何翁婿一模一樣？是否因為在高家在中國有龐大投資，擔心有去無回，所以才出此言？

高育仁表示，如果大陸堅持內戰史觀，用成王敗寇的邏輯，兩岸的仇敵就難解，也容易逼台灣走向台獨，同樣，台灣的去中國化本土史觀，也會妨礙兩岸統一；因此他建議，兩岸應拋棄既有史觀，一起建構1911年迄今的共同史觀，「兩個政治實體都是為促進民族復興及中國現代化，都做出貢獻」，透過教育慢慢啟迪下一代接受共同史觀。

台灣歷史何時去中國化？只是將以往以中國為主體的史觀，改為以台灣為主體的史觀，有錯嗎？畢竟文史地還有許多中國的介紹，怎麼能說是去中國化？台灣何時與中華民國一起建構1911年迄今的共同史觀！1911年中華民國建立時，台灣是日治時代，與中華民國有何關係？滿清曾以武力奪取台灣，日本則是透過馬關條約合法取得，誰比較名正言順？

當年中華民國只是受盟軍統帥委託暫時管理台灣而已，人家有說合法讓渡給中華民國嗎？真正的戰勝國是誰？中華民國不知道嗎？如果當年沒有美軍跳島浴血戰、原子彈轟炸與蘇聯參戰，中華民國連自己失土都收不回來，奢望台灣？麥帥只是委託中華民國來台維持秩序與遣送日本軍民回國，有說剛讓給中華民國嗎？如果是，當年東北不也是蘇聯國土嗎？

高育仁還說，兩岸現階段應「相互承認重疊的主權，相互尊重分立的治權」，並在台灣還有籌碼時，與大陸協商簽訂和平協議，與其被兵臨城下逼著就範，不如趁還有籌碼時平等協商，不然拖越久對兩岸和平發展越不利。

這是甚麼話？台灣何必不自量力擁有中國的主權？為何需與中國協商簽訂和平協議？與中共有仇的是國民黨人，台灣人與中共有何仇恨？為何我們要與對方簽訂和平協議？為何台灣人要背負中華民國這個「龜殼」？為何我們要將其黨歌當國個唱？為何我們要幫殺害眾多台灣人的獨裁者立銅像？

在台灣的中國人到底想怎麼樣？想把台灣賣掉嗎？為何有人一家都是美國人，卻要台灣人去當中國人，有道理嗎？兩岸的買辦集團為何不當堂堂正正的台灣人？

（教師）

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