自由開講》國民黨被習大大賞「九二共識」巴掌 還要繼續跪下去？

◎張幸玟

中國國家主席習近平在上周發表「告台灣同胞書」，不但戳破國民黨自馬英九執政八年就緊抱的「九二共識」大謊言，還加碼重提「一國兩制」。習大大的威嚇發言，引來台灣輿論群情激憤，也讓蔡英文總統因為強力回擊而在網路聲量創近期新高，各大論壇、社群一片讚賞。反觀國民黨上下，無不慌了手腳，長期兩岸論述被習大大賞了巴掌，不但沒有砲口對外，還劍指蔡英文總統。這樣爭相對中國下跪的政黨，還想奪回2020執政權？真是令人邏輯錯亂！

中國國家主席習近平在上周發表「告台灣同胞書」，不但戳破國民黨自馬英九執政八年就緊抱的「九二共識」大謊言，還加碼重提「一國兩制」。（法新社）

習近平的「告台灣同胞書」自然是中國在去年九合一大選民進黨大敗後，自認解讀台灣民意所趨，做了進一步的統戰宣言。全文不但重提一國兩制，更將「九二共識」定義為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，消滅了中華民國各表空間，九二共識與一國兩制已成共同體。

在這樣的情況下，繼續支持九二共識，無疑是與中國繼續唱和，將台灣2300萬人民的未來寄託在中國的手掌心。蔡英文總統及中央政府對於習近平這番言論，不但強烈回應「台灣不會接受九二共識、一國兩制」，也呼籲國際支持，更呼籲各政黨不要再提九二共識，展現國家領導人應有的氣度，也獲得網路世代支持，聲量狂升。

但國民黨顯然連說不的勇氣都沒有。去年底卸任新北市長當天，就宣布回鍋選總統的新北市老市長朱立倫，躲了快三天後，終於鼓起勇氣回應習近平的發言。但朱的發言除了繼續堅持九二共識外，全部劍指自家總統蔡英文，先是說九二共識和一國兩制是兩回事，又說蔡總統曲解九二共識的內涵，還說國家領導人應該堅持中華民國立場，不能讓火車對撞上。朱立倫洋洋灑灑發了數篇文，就是沒有一個字敢對習近平說，也繼續打迷糊戰。



朱立倫洋洋灑灑發了數篇文，就是沒有一個字敢對習近平說，也繼續打迷糊戰。（資料照）

而國民黨其他大老們就更不用說了，吳敦義說九二共識「習近平和蔡英文都錯了，我說得才正確」；馬英九說「習近平說的九二共識和國民黨有出入」。該說馬、吳這對前主僕有默契，不小心說實話了嗎？但想提醒兩位主席，「不正確、有出入」的意思就是沒有共識，國民黨為了迎合習近平，真的是慌了手腳！

習近平「告台灣同胞書」後，蔡總統網路聲量大增，國民黨政客則頻遭奚落，顯然台灣人民也理解，九二共識早已是空殼、一國兩制在香港已有失敗前例，失去了國家主權、民主自由，何來人民福祉？何來過厚日子、發大財可言？奉勸國民黨朱、馬、吳等大老們，不要再急著對中國下跪，趕快拋棄只剩空殼的九二共識，才是台灣人民之福。

而國民黨其他大老們就更不用說了，吳敦義說九二共識「習近平和蔡英文都錯了，我說得才正確」；馬英九說「習近平說的九二共識和國民黨有出入」。（資料照）

（智庫副研究員）

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