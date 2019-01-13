自由廣場》打完吳音寧 再打口譯哥

◎ 黃麒儒

趙怡翔（口譯哥）引起在野黨相當大的批評，讓人想到當初藍營也是用同樣的方式，鋪天蓋地的批評前台北農產運銷公司總經理吳音寧。從年齡、資歷、薪資等批判，手法如出一轍。

在談趙怡翔（口譯哥）的問題之前，我們先要有背景環境資訊的認知。還記得蔡總統剛上任時，因為軍公教年金改革，有一些團體如影隨形的跟著總統到處去，完全無理性的鬧場抗議嗎？在抗議一段時間後，他們犯了一個錯誤，就是連總統的秘密行程、私人行程也跑去抗議。這代表總統的行程被透露出去，這是國家安全問題，白話來說，可能總統府裡有「內鬼」，而總統府也確實花了一陣子才處理完。然後，大家就突然覺得總統神隱了，其實這是本末倒置。

吳音寧被藍營鎖定，但綜觀吳音寧的資歷，她有什麼罪呢？說穿了，台灣的農產運銷體系，除了牽涉到菜價訂定，還牽涉到地方農會、合作社、農民等，也就是地方派系的利益與組織。不可諱言，這些利益與組織，向來是政治人物把影響力延伸到全國各地的關鍵。所以台北市長柯文哲對吳音寧很頭痛，而張榮味家族甚至曾放話要「拔掉吳音寧」。

那麼，趙怡翔（口譯哥）赴美擔任外交人員有什麼罪？資歷完整、薪資也按照體制，跟外交體系的駐外人員適用同樣標準，有什麼問題呢？台灣對外國的關係，因為中國打壓因素，對於像美國這麼重要的非邦交國，我們所派駐的外交人員，絕對不只是去國外交朋友、請吃飯、宣傳台灣，或是做文書這麼簡單而已。

擔任美國的外交單位政治組組長，當然還有特殊任務。如果今年蔡總統要訪美、要見誰呢？假設有要見的人，在時機成熟前，情報守得住嗎？這關係到如何防止中國從中破壞，以及對美國信任度的建立。總統與外交部長當然有權派任他們可以絕對信任的人，這是非常重要的事，說穿了，台美關係能不能突破有史以來的最重要關卡，這樣的責任，可不是一般長駐的事務官可以負得起的。

（作者為大學研究中心研究員）

◎ 黃惟冰

「口譯哥」事件持續延燒，甚至已有監察委員表態將主動調查，而當事人趙怡翔也在十二日透過臉書發文自清，回應外界對於自身待遇、資格與能力的諸多質疑。然而，令人訝異的是，外交部與駐美代表處為何連一個外館的一等諮議，相當於國內薦任九職等的職務派任，都無法說明清楚，讓國人了解其必要性與合理性？卻坐視流言不斷滋長，更讓當事人被迫跳上火線，試圖一夫當關，以個人角度，而非人事制度作為解釋的依據？

有鑑於此，讓人不禁想起前任北農總經理吳音寧的種種遭遇，以及造成的政治後果。說穿了，吳音寧的人事任命，之所以最後會被貼上「二五○萬實習生」標籤，淪為有心人士打擊蔡政府的「選票提款機」，不也是因為農委會與北市府，不論是消極以對還是刻意為之，一直無法回應外界對於吳音寧待遇、資格與能力的挑戰嗎？此外，從結果論來看，就是多頭落空，既保不了吳音寧的名聲，也守不住北農總經理的職務，更影響了蔡政府的民望。

（作者從事公共服務業）

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