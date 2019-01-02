自由開講》讓虛假訊息躲在「言論自由」後面肆意妄為的我們 正在開民主的倒車

◎魏國浩

「言論自由」這四個字，一直是眾多學者與民眾，以及反對黨與媒體業者拿來反對政府防治「虛假訊息」作為的一個神主牌，然而同樣一個概念，對於這四者的意義卻有很大的不同。以學者來說，經常的把政府對於反制虛假訊息傳播的立法，跟政府試圖扮演上帝進行言論審查，進而連結到極權與獨裁政體的統治，也就是說，在部分學者的眼裡，只要政府有任何一絲一毫想要阻擋虛假訊息的作為，就是獨裁，就是專制。



國民黨立院黨團總召江啟臣（中）、書記長曾銘宗（左）、副書記長許毓仁（右）2018年12月13日召開「修法開罰假新聞 蔡政府狗急跳牆」記者會，痛批行政院藉由「打假」之名，行箝制「言論自由」、「新聞自由」之實，國民黨團將全力杯葛、封殺所謂的「數位通訊傳播法」修正草案，並要求「先公聽再修法」。（資料照）

而對於一般人民來說，其實最擔心的莫過於哪一天自己轉傳轉貼的內容，被認定為虛假訊息後，自己將要被處罰的後果，再來，由於台灣民眾平常在網路上發言，多半有一種「躲在螢幕」後方，沒人知道自己是誰的快感，今天政府宣布要打假訊息了，無形之間就破壞了這樣的小確幸，當然會被討厭了。

至於反對黨的理由就更好笑了，拿國民黨來說，這一次的選舉，自己可以說是假訊息的「受益者」，甚至可以說是「產銷一體」，自己的假訊息自己發，網路傳完電視爆，電視爆完報紙報，報紙報完換Youtube繼續報，在這個不管你是網媒紙媒還是電視媒都要有臉書、LINE、Youtube官方粉絲專業的年代，到底是誰先發起第一波早就分不清了，配上來自中共嫻熟的網路帶風向大隊的幫助，讓國民黨可以說是贏的自己也莫名其妙，然而食髓知味，這麼好的武器，2020當然要繼續，怎容的你政府要插手？

最後，媒體業者的反對其實就相當無奈了，多虧假訊息天生就比正確訊息來的容易散布，帶來的收視率與廣告收益對於台灣這個媒體業越來越不好做的市場，可以說是冬夜裡的一把火，人人想取暖，人人想要他越燒越旺，更何況某幾間電視台與紙媒，受到對岸的「關愛眼神」垂憐，都有特定的宣傳目標要完成，怎麼可以讓你政府來擋我財路呢？另一方面，新興的網路媒體業者，還有所謂的「平台業者」，就是臉書、谷哥、LINE，這三家業者提供的服務，相當於網民的「陽光、空氣、水」，雖然明著說自己也相當痛恨假訊息的傳播，對於民主法治下的網路自由所造成的傷害，實際上卻無法抗拒假訊息與澄清訊息兩方在他們提供的平台上對戰，所帶來的流量效益，屬於明著說支持，實際上暗地消極抵抗的一群。

然而，如果你認同假訊息的防治很重要，如果你認為打擊散布假訊息相當於作戰，那麼你該做的是，發現假訊息的時候就試圖自己查證，至少不要轉傳，認為政府想要學習德國法國立法來解決是不切實際時，提出自己對於假訊息的觀察與意見，甚至如果你學有專精，加入g0v等開源社群製造一些小工具，讓網民可以在閱讀時方便及時查證內容的真偽等，都是值得被鼓勵與讚揚的羅賓漢義舉。

但我們最不缺的是，當有人提出方法要打擊假訊息的散布時，不論青紅皂白先抹他獨裁極權思想，再大肆批評這是開民主倒車的行為，博得自己人權捍衛者的美名，結果假訊息一樣漫天飛舞，要做事的人卻因為你的刷存在感早就不敢出頭，這才是民主法治的墮落，也就是中共等獨裁政體早就看穿，並加以利用的民主社會弱點。退萬步言，反對黨跟媒體不贊成打擊假訊息，非常合理，因為這對他們的利益構成衝擊，然而台灣部分的學者跟著這些勢力一起喊反對打擊假新聞，自己卻又拿不出自己的一套對於反制假訊息傳播的策略，看了也只能搖頭嘆息，要批評實在很容易，不需要當到教授也可以，然而台灣現在缺的是有心解決問題的人，這些學者不知道有沒有感覺？

國民黨立委李彥秀（左起）、書記長曾銘宗、副書記長柯志恩，2018年12月14日又在黨團記者會，指政府利用國家機器民調媒體，以打擊假新聞名義，實際箝制新聞自由。（中央社）

最後，讓我們來看一下現代民主的濫觴，法國大革命時所頒布的「人權宣言」是怎麼說的：

＂第十條 意見的發表只要不擾亂法律所規定的公共秩序，任何人都不得因其意見、甚至信教的意見而遭受干涉。＂

＂第十一條 自由傳達思想和意見是人類最寶貴的權利之一；因此，各個公民都有言論、著述和出版的自由，但在法律所規定的情況下。應對濫用此項自由負擔責任。＂

那時候的法國人就知道言論自由缺乏法律規範的後果了，而我們現在還在爭論打擊虛假訊息是不是違反言論自由，看起來我們才是在開民主倒車的一群人了。

（智庫研究員，曾在多所大學擔任講師）

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