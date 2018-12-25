自由開講》小英兩年後還能選什麼碗糕？！

◎鄧鴻源

據報導，教育部長葉俊榮居然自甘墮落讓管中閔真除台大校長！

不知為何，台大居然選出無品、無德的人當校長，因為不論是從學術品德、個人操守與談吐舉止等，管某根本都不夠格當校長，更甭提是台大校長。

論學術品德，他居然連研討會論文有無掛名，自己都不知道，其中涉嫌抄襲一事，還瞎掰是學生是抄他的手稿，然而自己卻拿不出任何證據，世上有這麼「大方」的教授嗎？台大居然還說研討會論文非正式論文，暗示這樣的抄襲沒有關係！

論學術品德，管中閔居然連研討會論文有無掛名，自己都不知道，其中涉嫌抄襲一事，還瞎掰是學生是抄他的手稿，然而自己卻拿不出任何證據，世上有這麼「大方」的教授嗎？圖為：管中閔和陳建良發表論文Vs.張姓研究生碩士學位論文。（資料照）

論個人操守，居然在競選履歷表格上，沒有據實以告自己曾經兼任哪些職務，在選舉過程中，明知有利害關係人在場，當事人也不迴避，將所有人蒙在鼓裡，像話嗎？且兼職兼課那麼多，有時間做研究嗎？

論談吐舉止，多次在眾人面前自稱「爺們」，如在國會立委面前，針對自己施政不佳，年終獎金可能被扣一事，居然說「爺們怎麼會在乎」！世上有這樣的大學校長嗎？

之後，無論是教育部或監察院，請他去說明一下許多校內外人士的質疑，他卻都很大條不甩人家，似乎全國只有他與台大最大，完全不考慮學校經費大部分是人民的稅金，如今教育部放水，對納稅人如何交代？一般學校教師升等或遴選校長，尚且懂得利益迴避，身為台灣學術龍頭的台大，反而不必，是否很荒謬？葉俊榮只是學歷好看的軟趴趴熊而已，擺錯位置。

管中閔任官職、赴廈大兼職時間對照。（資料照）

小英該做的不做或只做半套，如司改、黨產歸公、修改國民黨黨歌冒充的國歌、拆遷獨裁者銅像、特赦被政治迫害的扁；不該做的是對管某人放水，畢竟後遺症很大。還用了一堆中看不重用的飯桶，讓所有支持者失望。小英政府荒腔走板至此田地，兩年後還能選什麼碗糕？

（台大校友）

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