自由開講》李遠哲所說的難道不對嗎？

◎陳振
中研院前院長李遠哲日前對台大校長遴選事件發言，中研院院士項武忠發出給李遠哲的信，問李遠哲3個問題，並說李遠哲可以去告他。
中研院前院長李遠哲日前對台大校長遴選事件發言，中研院院士項武忠發出給李遠哲的信，問李遠哲3個問題。（資料照）
一、當年教改失敗，你認為是吳京的錯，但是後來黃榮村是你一手支持的人，即使是吳京的錯，為什麼黃不改？
黃榮村是李遠哲支持又如何？黃榮村是李的傀儡，沒有自己的主見嗎？既然教改是吳京的錯，為何許多統派人士都責怪李遠哲？其實教改又有失敗嗎？教育多元化與本土化有錯嗎？如果有錯，為何2013年有眾多白衫軍青年力挺洪仲丘家屬，2014年有眾多黑衫軍青年反黑箱服貿？
前教育部長黃榮村。（資料照）
二、為了支持翁啟惠當院長，你改了章程，他可以保持美國籍，你以為他的化學可以在生技上起飛，用了不知多少資源，中研院特聘研究員的薪水、人數、資源不是其他大學可比的，結果出了宇昌、浩鼎內線交易，解盲失敗等事件。這些經濟名譽損失，到今天無人負責，因為這些浪費，大學的資源如此少，自然出不了好大學。
近年來，台灣不是在力求科技升級與提升就業力嗎？國民黨執政時沒有魄力執行，甚至有立委在國會反對，蔡英文不得以已，請家族支持投資，有錯嗎？宇昌案是如此，浩鼎案不也是這樣嗎？如今台灣生技業遠落後其他國家，國民黨還有臉說話嗎？如今宇昌與浩鼎案不是都已還給當事人清白？蔡英文因宇昌案被國民黨汙衊，六年前因此落選，國民黨有道歉嗎？
前中央研究院院長翁啟惠。（資料照）
三、中研院的特聘出了多少假論文，不但院格失盡，失去的資源使得大學無資源可用，這樣的中研院，丟盡了國格。
應該是說台大吧？否則楊前校長為何辭職？台大所花教育與研究經費會比中研院少嗎？為何許多教授巧立名目、虛報經費、圖利自己？為何國民黨在台大還有地下組織如孔知忠與孫逸仙學會？為何許多拿國民黨中山獎學金的都能混入台大？管某人不也是國民黨高官嗎？
項武忠最後說，這次台大選舉，中研院用了洪荒之力，廖俊智是為了還債才當遴選委員的，不幸，管中閔出了黑馬，你又用洪荒之力來打壓，也太可笑了！你可以去告我。
管中閔。（資料照）
廖俊智當遴選委員是台大教授推薦的，與李遠哲何干？管案出了問題後，李遠哲剛開始都沒有說甚麼，最近他才說「特定媒體在校長遴選開始時，故意分成中研院派和台大派，以打擊與中研院合作的候選人。管被拉上來，前面幾個候選人卻被拉下去，背後有很不好的事。」
試問，李所說的難道不對嗎？畢竟管某在校務會議時，可是最不被推薦的候選人排名第二，為何最後卻能脫穎而出，不奇怪嗎？最後還被校內師生與校友檢舉管某兼職獨董沒有主動告知，也沒有利益迴避等違法情節，以致教育部不得不請管某說明。
李遠哲是何等人物？怎麼會沒有接受批評的雅量？他去告別人做甚麼？（資料照）
李遠哲是何等人物？怎麼會沒有接受批評的雅量？他去告別人做甚麼？倒是這些海內外學者與教授，應該拿歐美日等大學的標準來看待這次台大校長遴選案，是否他們也可以容許這樣做？是否研討會論文非正式論文，所以可以彼此「抄來抄去」沒有關係？
（教師）
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