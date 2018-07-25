自由開講》李遠哲所說的難道不對嗎？

◎陳振

中研院前院長李遠哲日前對台大校長遴選事件發言，中研院院士項武 忠發出給李遠哲的信，問李遠哲3個問題，並說李遠哲可以去告他。

中研院前院長李遠哲日前對台大校長遴選事件發言，中研院院士項武忠發出給李遠哲的信，問李遠哲3個問題。（資料照）

一、當年教改失敗，你認為是吳京的錯，但是後來黃榮村是你一手支 持的人，即使是吳京的錯，為什麼黃不改？

黃榮村是李遠哲支持又如何？黃榮村是李的傀儡，沒有自己的主見嗎 ？既然教改是吳京的錯，為何許多統派人士都責怪李遠哲？其實教改 又有失敗嗎？教育多元化與本土化有錯嗎？如果有錯，為何2013 年有眾多白衫軍青年力挺洪仲丘家屬，2014年有眾多黑衫軍青年 反黑箱服貿？

前教育部長黃榮村。（資料照）

二、為了支持翁啟惠當院長，你改了章程，他可以保持美國籍，你以 為他的化學可以在生技上起飛，用了不知多少資源，中研院特聘研究 員的薪水、人數、資源不是其他大學可比的，結果出了宇昌、浩鼎內 線交易，解盲失敗等事件。這些經濟名譽損失，到今天無人負責， 因為這些浪費，大學的資源如此少，自然出不了好大學。

近年來，台灣不是在力求科技升級與提升就業力嗎？國民黨執政時沒 有魄力執行，甚至有立委在國會反對，蔡英文不得以已， 請家族支持投資，有錯嗎？宇昌案是如此，浩鼎案不也是這樣嗎？ 如今台灣生技業遠落後其他國家，國民黨還有臉說話嗎？如今宇昌與 浩鼎案不是都已還給當事人清白？蔡英文因宇昌案被國民黨汙衊， 六年前因此落選，國民黨有道歉嗎？

前中央研究院院長翁啟惠。（資料照）

三、中研院的特聘出了多少假論文，不但院格失盡，失去的資源使得 大學無資源可用，這樣的中研院，丟盡了國格。

應該是說台大吧？否則楊前校長為何辭職？台大所花教育與研究經費 會比中研院少嗎？為何許多教授巧立名目、虛報經費、圖利自己？為 何國民黨在台大還有地下組織如孔知忠與孫逸仙學會？為何許多拿國 民黨中山獎學金的都能混入台大？管某人不也是國民黨高官嗎？

項武忠最後說，這次台大選舉，中研院用了洪荒之力，廖俊智是為了 還債才當遴選委員的，不幸，管中閔出了黑馬，你又用洪荒之力來打 壓，也太可笑了！你可以去告我。

管中閔。（資料照）

廖俊智當遴選委員是台大教授推薦的，與李遠哲何干？管案出了問題 後，李遠哲剛開始都沒有說甚麼，最近他才說「特定媒體在校長遴選 開始時，故意分成中研院派和台大派， 以打擊與中研院合作的候選人。管被拉上來， 前面幾個候選人卻被拉下去，背後有很不好的事。」

試問，李所說的難道不對嗎？畢竟管某在校務會議時， 可是最不被推薦的候選人排名第二，為何最後卻能脫穎而出， 不奇怪嗎？ 最後還被校內師生與校友檢舉管某兼職獨董沒有主動告知， 也沒有利益迴避等違法情節，以致教育部不得不請管某說明。

李遠哲是何等人物？怎麼會沒有接受批評的雅量？他去告別人做甚麼？（資料照）

李遠哲是何等人物？怎麼會沒有接受批評的雅量？ 他去告別人做甚麼？倒是這些海內外學者與教授， 應該拿歐美日等大學的標準來看待這次台大校長遴選案， 是否他們也可以容許這樣做？是否研討會論文非正式論文， 所以可以彼此「抄來抄去」沒有關係？

