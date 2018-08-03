自由開講》英賴政府，請趕快拿出魄力來好嗎？！

◎陳振



目前台大還在與教育部做「拔河」比賽，看誰比較有耐性堅持到底，然而許多民眾已經快沒有耐性了，不斷在抱怨英賴政府的無能，讓這麼小的案子繼續拖下去。一個邱太山就很令人火大，如今好不容易換人，教育部長卻又是換了一位「軟腳蝦」，說要有「溫度」的溝通，就如同小英與反年改人士的「溝通」一樣，根本是「對牛彈琴」，浪費時間，以致民調支持率持續低落。

記得今年一月，已有學者認為，台大校長出爐，不禁令人跌破眼鏡，怎麼會選出管某人？因為一般人認為他是一個不學無術與不食人間煙火的蛋頭學者，在馬政府內擔任經建會會主委期間，可說是尸位素餐，毫無政績可言，甚至還鬧出不少笑話。

台灣大學校長遴選委員會近日發出聲明書，要教育部盡速發聘管中閔。（資料照）

例如，2013年12月，管某人在立法院備詢，面對立委揚言刪除其年終獎金，因為其任內經濟始終沒有提升，管某人霸氣回應「做爺們的怎麼會在乎！」，並接著向媒體說明「爺們就是男子漢！」，獲網友封號「管爺」渾名。如此「大爺」居然能當選台大校長，真是讓不少人跌破眼鏡，不曉得遴選委員平時是否在看立院新聞？

另一次，管某人出席立法院會，被立委問到某位運匠因生意差而自殺的事時，管某先用手搔了搔頭，然後皺眉連續兩次回說，「這什麼問題啊？什麼問題啊？連我都要去自殺了。」管某人當下的回應，被網友批評「冷血」、「標準的馬式回應」。的確這樣的批評滿中肯，畢竟馬某人一向心態也正是如此。

平心而論，經建會主委是台灣經濟的舵手，台灣經濟搞不好，他是要負最大的責任的。先不管經濟搞差是不是他一個人的責任，作為政務官，本來就該對於最後的成果蓋括承受。台灣經濟就是不好到讓運匠去自殺了，作為經建會主委的管某人，按照道理說，應該是要感到非常抱歉與難過才對，怎麼會出此言？到底有沒有一點羞恥心？

「經濟」兩個字，在中文裡面的解釋，就是經世濟民，就是要讓人民過得好的學問。結果呢？自稱經濟學專家的管某人，怎麼會對運匠的死如此冷血？以他在學術界之尊，應該到過不少歐美先進國家參訪，知道人家經濟應怎麼做，才能改善民生，卻一籌莫展，則其經建會會主委是否尸位素餐？台大人怎麼會選出這樣的人當校長？遴選委員的素質怎麼會這麼差？試問，一個開口閉口自稱「爺們」的人適合當校長嗎？

馬英九總統任內，所用之內閣成員大都來自台大，但又如何？政績還不是一蹋糊塗？否則他黨政軍權力一把抓，兩岸也已全面三通，經濟卻每況愈下，年輕人薪資遠低於扁執政時期，這樣的內閣只是中看不中用，負責經濟的管某人，任內也不知幹甚麼事，以致後來草草下台。如今大家發現，他居然身兼多職，莫非有「三頭六臂」不成？

如果沒有年齡限制，足堪擔任台大校長的校友人選應該不少，如理工科系，有國際學術聲望者甚多，有些人還有 一般人所沒有的道德勇氣。再怎麼說，也不應選出如此一位開口閉口自稱「爺們」的人當台大校長，否則真是貽笑大方，因為單是這一「談吐」氣質就不夠格了，搞不懂遴選委員怎麼會選出這樣的人當台大校長？莫非平時自認「高人一等」，都沒有在看立法院的新聞報導？

總之，英賴政府應效法克羅埃西亞女總統，要趕快拿出魄力來，快刀斬亂麻，畢竟只有大破，才有大立，否則讓社會繼續紛紛擾擾，永無寧日，前景恐不樂觀。（資料照）

今天這樣的小案子居然拖這麼久，跟整個教育體系藍遠大於綠的結構有密切的關係，因為不論是高教、中小學，無可諱言校長、教職員均藍多綠寡，教育部裡面的官僚難道不是如此？以次長為例，其處理管案的態度與發言都很容易讓人有此聯想。兩任教長鎩羽，難道與此沒有關係？

總之，英賴政府應效法克羅埃西亞女總統，要趕快拿出魄力來，快刀斬亂麻，畢竟只有大破，才有大立，否則若讓管案與銅像拆遷案等小事繼續拖下去，讓社會繼續紛紛擾擾，永無寧日，前景恐不樂觀。

（教師）

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