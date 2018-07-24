自由開講》管中閔丟臉丟到美國

◎展昭

管中閔今日前應美國南加州台灣大學校友會邀請， 出席第45屆年會，他以「台大新價值、台灣新意志」 為題發表演說。他重申，面對台大校長遴選爭議， 他唯一對策就是堅持不退與台大同在。

根據《中央社》報導， 教育部基於管中閔在台灣大哥大擔任獨立董事是違法兼職等原因， 認定其不得參加遴選。 因為這項爭議而反對邀請管中閔演說的部分南加州台大校友會成員， 另外宣佈發起成立「台美人台大校友會」， 造成加州台大校友會分裂。



台大校長當選人管中閔（中），搭機抵達洛杉磯，參加南加台大校友會年會。（中央社）

違法兼職只是其中原因之一，教育部並沒有刻意提起， 教育部在意的是管某沒有主動揭露自己兼職獨董又沒有利益迴避的程 序問題，管某為何避而不談？當天聽眾又為何沒有人提出質疑？ 如果在美國大學選校長，也可以這樣做嗎？ 美國大學又能同意研討會論文非正式論文， 所以抄襲別人而不附註也沒有關係嗎？如果當天沒有人問以上問題， 那麼南加大校友會不無幫管某護航與漂白之嫌。

現場觀眾只提問，對於當前台大校長遴選爭議的局面， 以及他個人處境有何對策，管中閔坦承，曾經因壓力很大想過放棄， 但是台大前校長陳維昭告訴他， 整個台大堅持的不只是校長這個位子，而是台大的自主不容干預。

或許是違心之論吧？台大被國民黨份子把持，由來已久， 以前國立大學校長都是由國民黨中常會決定，後來民主化後， 這些人士仍然把持校務，縱容國民黨組織公然存在於校園， 互相包庇，否則為何有許多拿國民黨中山獎學金的教授混入台大？ 他們有真才實學嗎？管某如果非國民黨籍，也非國民黨高官， 能進入台大任教嗎？

管中閔在演說結束前，引波蘭詩人赫伯特（Zbigniew Herbert）的詩作「小圓石」（The Pebble）指出，小圓石的含意類似個人的良知， 或者是人民的眼睛，他相信所有不公義的事情，或許可以一時得逞， 但最終會在台灣人民的意志力量下低頭。

這又未免太臭美自己了，以為自己是那小圓石！ 管某難道不知以前陳文成與鄭南榕校友是怎麼死的嗎？在戒嚴時期， 陳文成與鄭南榕不畏懼國民威權統治，幫助台灣民主運動， 才是代表台灣人的良知與公義，哪像管某這樣，身兼獨董又無政績， 學術成就也不怎麼樣，有臉參加台大校長遴選嗎？如論文被人掛名， 說自己「不知道」，還涉嫌論文抄襲，情況比前任校長嚴重許多。

管中閔說，雖然人單勢孤，且聘任權力在教育部，但是「 我一定跟台大堅持在一起，為堅持保住大學自主，堅持不退」。

管某怎麼會人單勢孤？畢竟整個國民黨從上到下， 以及台大與清大等有許多糊塗蛋學者在背後支持，令人傻眼， 原來我國大學的學術水準是這麼差， 連學倫與操守這麼差的人也盲目支持， 難怪台灣一些國立大學的國際排名始終難以進入世界百大。試問， 人家校長會像管某人這樣嗎？





（教師）

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