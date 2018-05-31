自由開講》統派人士總是有雙重標準？！

◎郭靖

爭議不斷的吳茂昆，請辭教育部長獲准。吳茂昆下台原因之一，是被揪出當年國科會主委任內涉及違法赴陸；行政院長賴清德准辭理由則是「贊成他要以一樣的標準檢驗自己的理念」，甚至是「更高的道德標準」。

某一統媒說，賴清德雖未明講對誰適用「一樣的標準」，但吳茂昆任內駁回台大校長遴選委員會選出管中閔的決議，賴揆的說法，被解讀為衝著管中閔而講。問題是，真有「一樣的標準」嗎？

怎麼不是呢？如果管某換成吳茂昆，從藍營立委到藍營媒體，從各大學前校長到全教總，會像對付吳茂昆一樣對付管某嗎？管某問題比吳問題嚴重許多，尤其是利益迴避問題，卻從頭到尾神隱，居然還有一堆糊塗蛋支持，反吳的也正是這些人，能說無雙重標準嗎？

如果管某換成吳茂昆，從藍營立委到藍營媒體，從各大學前校長到全教總，會像對付吳茂昆一樣對付管某嗎？（資料照）

一般小學校或小公司遴選教師或幹部的升等，尚懂得利益迴避，要當台大校長的人居然不必，這樣的人有資格當校長嗎？以大學自治之名就可以胡搞亂搞嗎？居然有人提議台大畢業典禮時，請管某去致詞，是否笑話？是想告訴畢業生以後學他那樣投機取巧嗎？

長久以來，一些人總是有成績迷思，以為某人是名校畢業，或發表了一堆不知有沒有價值的論文，就以為他是有「學問」與「操守」的人，對歐美人士或許是如此，然而對台灣人，尤其是統派中國人士，也可以這樣看嗎？試問，中國人的德行有誰不知？歷年來又有多少國立大學校長與教授，假公濟私，貪贓枉法，假造論文或胡亂掛名當「門神」，如管某居然「不知」自己有哪一篇論文被掛名！

再看看扁案，同樣涉嫌貪汙，馬所作所為比扁更嚴重，如市長特別費案，馬居然將特別費當作是自己薪資的一部分匯入他太太帳戶中，扁尚且沒有這樣做，卻被判有罪，馬則無罪，除非是白癡，否則誰看不出司法的雙重標準？馬的富邦併購北銀與三中案尤其嚴重，司法又是怎麼「放水」的？難怪東西德統一後，東德所有司法官都被解職，重新招聘！

誠如日前中國異議人士曹長青所說，台灣與中國的統媒都很不像話，如台灣某統媒有高層率領屬下高級主管訪問中國，在某中國高官面前畢恭畢敬，人人奮筆疾書作筆記，不敢漏掉中國高官的任何一句「箴言」，回台後對小英政府卻是另一副面孔，不知其報格何在？其讀者的素質又為何？其實許多國民黨高官不也是如此嗎？居然還有人支持該黨候選人！

中國流亡作家曹長青。（資料照）



總之，統派中國人士總是有雙重標準，如同兩蔣「仁慈」假面具的背後，隱藏著多少不為人所知的醜陋事，可問任何一位二二八、白色恐怖家屬與施明德兄弟便知。

（教師）

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