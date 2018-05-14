自由開講》管某說的比唱的好聽？！

◎鄧鴻源

日前管某人邀集部分媒體茶敘，侃侃回答對至今各項爭議的看法。他亮出「生根台灣，守護希望」看板，公布台大捐贈網站，呼籲各方能在這艱困時間，以實際力量捐助台大，讓台灣高教保住一線生機；他提到，自己在參加遴選時，就詢問過曾擔任校內一級主管的人，知道台大長年的經費缺口就是3到5億，在高教如此競爭的情況下，需要更多資源挹注攬才。

一些網友問：他已經是「肖長」了嗎?又要藉機騙錢了！他演的越是賣力，越是讓台大自取其辱！講到「捐款」，「花蓮王」眼睛可能為之一亮！可能被A掉了，因為光企業界每年捐贈至少200億！管某不在法律面攻防，只想搞民粹，若法律面站得住腳，根本不必搞這個，不過「移花接木」而已。要拿政府的錢，卻要政府不能管，說好聽叫「自治」，有本事就自己去向企業募款或提高學費，做到自給自足，屆時怎麼自治都沒有人會去管。

網友質疑的沒錯，感覺台大教授真的很幸福，因為大學部只要5個學生選修就可以開課，碩士班課程只需2人選修即可開課，博士班學生只需1人選修即可，如此慷納稅人之慨，不虧本才怪！其實其它國立大學也大都是如此。管某如果那麼關心台大財務，應請台大140位獨董「肥貓」先以身作則認捐吧！管若當校長，可將台大轉型為台哥大的子公司，台大改名為「台哥大」大學，以後教授們就領台哥大的薪水，這樣學校財務問題就解決了！

管某可說「神通廣大」，擔任台大某學院院長，主持某一講座，曾擔任馬政府政務官，居然還有時間到中國與泰國兼課，到台哥大當獨董撈更大，相較之下，台大教職薪水只算「小兒科」！自己不捐叫別人捐，有道理嗎？既然與台哥大關係那麼好，台大缺額只有幾億元，為何不叫台哥大捐？台大每年拿政府上百億經費，到底怎麼花，又用到哪裡去？為何那麼少人就可以開班？私立大學能嗎？

楊前校長只有小汙點就自請下台，管某問題更多更大，居然有不少「老人」幫他請命，似乎學倫、誠信與是否守法等都不重要，口口聲聲大學自治，卻忘了自己以前如何打壓學術自由與大學自治？如何出賣自己的學術良知，要求教授上課要「謹言慎行」，只為了增加收入！如今居然有臉假大學自治之名，逼教育部承認管某的合法性，不知其學術品格安在？如果這樣的人都可以當校長，楊前校長又何必下台？論學倫、誠信與守法，楊前校長比管某好太多了，如楊前校長又曾經到企業當獨董嗎？

台大如果在乎大學自治，何妨效法美國的哈佛或耶魯等常春藤名校，改為私立大學？校長除了應具有學術品格與地位外，也應具有募款的能力，豈可到處兼課、兼職當獨董，圖利自己？美國這些名校沒有向美國教育部拿錢，一樣可以辦得很好，為何台大與清華等國立大學不行？阿歐西憲法有規定大學也是義務教育的一環嗎？為何政府只能每年給國立大學數千億的教育補助，卻無權監督？為何國立大學那麼少學生選修也能開班，而私立大學不能？難道這不是教育資源的浪費與不公不義嗎？

尤其不公平的是，為何只有有錢人家或有教育補助的的軍公教子弟，比較有機會讀又好又便宜的公立大學，而沒有教育補助的貧窮人家子弟，通常只能讀又貴又差的私立大學？進入國立大學的教授又都是「真材實料」嗎？還是也有人靠關係走後們？為何美國教授與學生認為能進入私立大學任教與就學是榮譽，我們則反是？如果教育資源分配繼續如此不公，我們能讓私立大學成為美國的名校嗎？為何我們不能讓享受者多付一點學費？台灣補習風氣之所以如此猖獗，這就是關鍵所在！

管某與其「聲東擊西」談募款，不如請台哥大多捐款吧？以前富邦併購台北銀行不知已經賺多少錢，區區3到5億元沒有辦法資助嗎？管某自己到處兼課、兼職，年收入應該有上千萬，且台大有140人當獨董，總收入應很可觀，區區缺口無法自己補足嗎？如今還要向一般沒有錢的校友募款，是否笑話？誰會捐款給這樣沒有校園民主的母校？台大校友的臉已經都被丟光了！

管某與其「聲東擊西」談募款，不如請台哥大多捐款吧？（資料照）

如今的台大有點像「媽寶」，對內壓制部分師生要求民主的呼聲，沒有真正做到校園自治與捍衛學術尊嚴，對外則向教育部要錢，認為教育部只能當凱子給錢，其它不能過問，可說假「大學自治」之名，行「要脅」之實，長久以來的國民黨不就是如此嗎？否則如何說明其龐大黨產，以及婦聯會與救國團的財產哪裡來？台大如果有骨氣，應該效法美國名校自籌財源，而非像「媽寶」一樣耍賴，向代表納稅人的教育部討錢，畢竟阿歐西憲法並沒有規定大學也是義務教育的一環。

理想中的台大校長，應該像陳文成這樣有正義感與道德勇氣的校友，遺憾的是，他莫名其妙死在當年由國民黨中常會指派擔任校長的台大校園內，是誰幹的？大家心知肚明。如今台大卻選出這樣的人當校長，陳文成地下有知，應該也會感慨萬千吧？

（台大校友）

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