自由開講》到底甚麼才是「獨裁」？

◎展昭

某報主筆模仿施明德的大女兒施蜜娜四年前在立法院噴漆的名言，以「行政獨裁成為事實，抗命就是義務」抨擊教育部與小英的「獨裁」。

施明德女兒施蜜娜在場外噴漆「當獨裁成為事實，革命就是義務」，為反服貿運動留下印記。（圖擷取自臉書）

此主筆說，過去四個多月來，「管案」在教育部的凌遲下，翻過來倒過去找碴，最後回到獨董兼職，而所有教育部列舉的「爭議」，於現實情境都不是爭議─所有教授兼獨董的程序和實質，管中閔沒有比別人多一點，也沒有少一點，完全依照台大校方程序；各種法理層層剝解說明台大遴選程序無疑義，管中閔無違法，教育部依然故我，硬套「違法」，極其恐怖的是，如此大張網羅扣人違法的教育部，竟舉不出一個「違法」的法條依據，而每一件送達台大的公文，竟全部以密件處理，少則一年多則十年才能解密！

「當獨裁成為事實，革命就是義務」原文為「When dictatorship is a fact, revolution is a duty」，是四年前施明德的大女兒施蜜娜，在年輕學子佔領立法院時，用噴漆在立法院牆壁上所寫的名言。當初是為了抗議國民黨立委在立法院的蠻橫強行通過服貿條例，引起青年學子反彈，進佔立法院。青年學子憂國憂民的行為，有如平地一聲雷，震驚了台灣社會，讓大家了解服貿條例的重要性，從而引起廣大社會人士的支持，最後卻受到國府動用警察強力驅趕，以致有多人受傷。當時的行政院長是在台大上課時常教育學生要有「自由、民主與人權」觀念的長江宜樺！

2014年330 反服貿運動，全民不分男女老幼，紛紛走上台北街頭抗議。當時擔任行政院長的江宜樺，沒耐性與民眾溝通，動用警力，用棍棒與消防水車強力驅趕民眾。（資料照）

沒有人比施明德一家更能體會兩蔣獨裁專制的恐怖與可怕，因為施明德三兄弟曾備受國民黨的政治迫害，幾度在生死中徘徊，幸賴堅強的意志才活過來，其大哥後來卻不幸先走了。如今該報社主筆卻套用人家的名言，以「行政獨裁成為事實，抗命就是義務」抨擊教育部與小英的「獨裁」，實在是貽笑大方！試問，小英總統如何行政獨裁？與以前兩蔣的獨裁相較又如何？以前兩蔣的獨裁有如太上司法官，可以修改法官的判決，致人於死，如今的小英有嗎？新任教育部吳部長是院士也是國際知名超導權威之一，豈如同國民黨那些官僚一樣是唯唯諾諾、沒有主見之人？

管某違法事實昭然若揭，連基本的利益迴避都沒有，當教授都不及格，何況當校長？哪有競選校長的人認為一堆人都在做「違法」的事，所以我違法算甚麼？哪有校長候選人對自己獨董身分隱匿不宣，且讓副董選獨董？還有目前擔任同一家企業董事的前國府高官張某人，居然大力聲援管某，說管某不違法，恐怕只有白癡才會相信！其實競選校長的人不只應該守法，還有誠信、學倫與品格，然而管某有嗎？只是在守不守法打轉，層次是否很低？台大校長是「阿貓阿狗」的人可以擔任嗎？

前行政院長張善政昨發聲明聲援管案；但有台大教授反批，張善政本人就是台灣大的董事，不能把挺管「違法兼職」，硬是美化為「挺法治」。（資料照）

其實在台灣，有誰比兩蔣與馬某人更獨裁？如以前總統是萬年國會「選舉」，而且可以無限連任至死方休，其它如國歌、十八趴與銅像的豎立等，又是否由民主程序制定？世上有哪一國家的國歌等於某黨黨歌，國旗有某黨黨徽，校歌充滿某黨的黨國意識形態？十八趴為何只有特定族群可以獨享？為何只有某黨黨職年資可以併公職年資？為何總統可以說：「司法不能違背人民的期待」，連夜召開司法首長會議，臨時更換法官，將三審尚未定讞的前總統當庭收押？這不只是行政獨裁，也是司法獨裁！女檢察官又為何可以演話劇羞辱前總統？若沒有高層同意，可能嗎？

以前台大學生李文忠，質疑學代主席為何不能普選，是由校方指定，就被校方百般恐嚇與威脅，最後遭到退學。清大歷史所學生廖偉程到日本拜訪史明，尋找歷史學術資料，回來後就遭到國府調查局進入校園逮捕並以二條一「叛亂罪」起訴，當年的校長是甚麼態度？如今又如何？為何判若兩人？說自己熱愛「民主」、崇尚「自由」，重視「校園民主與大學自治」，恐怕連豬仔都會偷笑！

如今管某下通牒要求小英總統表態，七天內盡快給予交代，這是甚麼態度？管某的意思是，小英是管案幕後指導人，有如以前兩蔣一樣的權力，教育部吳部長只是「puppet」，以前兩蔣時代確實是如此，如今小英也是這種人嗎？從管某這種盛氣凌人的態度看，一旦掌握權力，不是如同兩蔣一樣的獨裁者才怪！其實以前滿清官吏與民國軍閥「爺們」的態度不就是如此嗎？

如今管某下通牒要求小英總統表態，七天內盡快給予交代，這是甚麼態度？。（資料照）

總之，到底甚麼才是獨裁？為何還有許多人至今不明白？其中還有所謂知識份子！

（教師）

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