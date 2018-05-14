自由共和國》李中志／國之祭酒還是國之妖孽？

又如前台大校長李嗣涔，日前在挺管大會呼籲全國師生群起反抗。(資料照)

李中志／美國伊利諾州立大學教授

台灣大學前校長楊泮池因學倫問題，揮淚以不尋求連任止爭，沒想到台大校長遴選委員會千挑萬選，竟選出一個爭議更大的管中閔。以校長的功能來思考，校長應是學院與社會之間溝通的橋樑，國立大學校長更是負有說服政府，爭取最大經費的責任。台大看上一個政治色彩如此極端的人物，若非托大自認反正政府奈何不了台大，就是毫無現代大學的概念。果然管中閔當選後立刻激化藍綠，加上管爺到處留小辮子，雙方各不相讓，最後終於演變成蔡政府執政以來最嚴重的藍綠對決。

固然藍綠涇渭分明，但依台灣政治正確的文化，決戰點一定要緊抓住技術面，技術面站不住腳就開始打模糊仗。針對各項爭議，過去一百多天管中閔相應不理，不顧各界殷殷期盼，從不針對爭議給個說法。這個策略其實十分成功，讓瞻前顧後的蔡政府自行失血，果然折損了一位部長，兩位次長倦勤。等到新部長上任後正式拔管，挺管者早已蓄勢待發，一場以大學自治為大纛的混戰正式上場，發動所謂「新五四運動」。

有了這面「正義之師」的大旗，管中閔一改作風，唱作俱佳，又是哽咽，又是老母的眼淚，斥責執政黨吃銅吃鐵吃台大。其實台大集三千寵愛於一身，真正長期吃人吃錢吃政府的是台大，原本以為只要內部搞定，政府就要買單，這次卻意外踢到鐵板，就算對管沒有看法，確實讓不少生為天之驕子的台大人不習慣，惱羞成怒，絕不退讓；而另一陣營，原本依蔡總統個性，也未必想去捅這個馬蜂窩，勢必有內部無法消解的壓力，遲遲不決，拖了四個月才做出處理。

諷刺的是，大學自治這塊招牌是綠營自黨外時期就開始扛的招牌，長期以來對抗的是黨國禁錮的思想，而為獨裁者倀，正是那些官派校長。例如七○年代台大哲學系事件的校長閻振興，打壓八○年代校園民主運動的孫震，九○年代獨台會案的清大校長劉兆玄，族繁不及備載。

其實進入九○年代後台灣社會已漸漸民主化，但仍爆發獨台會案。清大面對排山倒海的學生抗議，校長劉兆玄仍然表示學生運動已偏離原先的主題，校園不能包庇犯罪云云。如今為了挺管，竟然有臉消費獨台會案發表「清華宣言」，龍應台還興奮不已，說是捍衛學術自由的傳世文件。遠的不說，僅僅一年前爆發清華大學向中國寫下承諾書，那時這些先生們安在？恐怕中世紀的大學都不用向教皇寫承諾書吧，清大那份承諾書才是真正的傳世文件。

政治退出校園，不是監督退出校園，「教授治校」是教改落實大學自治相當重要的一環。但第一次政權輪替後，教改成為舊政權文人發洩的出口。黃光國登高一呼，揚言要終止教改，寫了一篇萬言檄文，列出教改十三大罪狀，其中壓軸的大罪就是「教授治校」，簽名連署的人士包括李家同、蔡詩萍等目前高分貝挺管的人。

又如前台大校長李嗣涔，日前在挺管大會呼籲全國師生群起反抗。校長帶頭鼓動學潮已屬特異功能，李嗣涔的大學自治是當年以校長之尊下令圖書館，不准物理系教授查閱他研究特異功能的論文，真是大發神功。昔日戕害大學自治不遺餘力的學閥，如今紛紛團結在大學自治的旗幟下挺管、鼓動學潮，台灣奇蹟耶？

這個亂象真可比民國初年天下大亂，許多有識之士提出「聯省自治」的不錯構想。諷刺的是，最支持這個構想的是各路軍閥，毛澤東還大受啟發主張湖南獨立，各省建國，之後的發展稍懂民國史的人都知道。反省「聯省自治」失敗原因，主要的問題不在自治，問題在於這個自治不是民治，而是關起門來當皇帝的軍頭治。

大學自治的道理相同，大學的主體是教授與學生，「教授治校」與「校園民主」是大學自治的兩個基石。毀棄這兩個基石，大學自治只是學閥割據的護身符。以此檢驗，證諸這些校長過去的所作所為，如今為了挺管鼓動學潮，他們是國之祭酒，還是國之妖孽，歷史自有判斷。但我們不希望歷史重演，打敗了軍閥之後，繼之而起的是蔣介石的極權統治與共產黨的無產階級專政，這恐怕才是挺管拔管之後要全面檢討的重點。