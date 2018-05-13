自由開講》台大人事室在說謊？！

◎鄧鴻源

討論校長遴選結果遭教育部駁回一案，國立台灣大學日前召開臨時校務會議，台大人事室於該會議中表示，雖按照規定必須要簽訂產學合作契約才能兼職，但有時候來文與商談契約的過程會有時間的延宕，台大內共有113例，其中有78%都是採事後追溯，即過去的通例就是追溯，並非違法兼職。

台大12日舉行臨時校務會議，代校長郭大維（中）步入會場時，無法進場的反管學生在旁高舉抗議牌子。（資料照）

台大人事室在說謊，畢竟2016年台大曾經發生老師到外校兼職，但後來沒有順利簽訂產學合作契約，因而發生問題，故當時修訂相關規則，要求必須經過該系科所單位到學校來核准兼職以後，才可以去訂定合作契約，而管某的獨董是發生在2017年，怎麼說不是違法？

此外，台大的收取學術回饋金及分配辦法是假的，是專門對付不是自己人或不聽話者，如彭文正課餘在媒體主持節目，且兼職是在2016年之前，校方為何叫人家只能二擇一？為何讓不符合規定的人，不僅不需要辭職，還可以競選校長，而符合規定的人卻需要辭職？台大校方的行政主管們，是否雙重標準？不是黨同伐異的共犯嗎？

如彭文正課餘在媒體主持節目，且兼職是在2016年之前，校方為何叫人家只能二擇一？（資料照）

如果問題重重的管某可以當校長，楊前校長的問題算甚麼？後者何必辭職？如果這樣的人也能當校長，此例一開，以後財團將大舉入侵校園，台灣在國際的學術地位必向下沉淪。

（大學教授）

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