自由開講》吳淡如可知什麽是五四精神？

◎郭敬

吳淡如挺管言論說：「台大精神加油！我不認識管先生，我支持的只 是台大的五四精神傳承，我反對的是粗暴與蠻橫不文。」

吳淡如表態挺管飽受譙聲。（資料照）

作家余杰批評說，他是北大畢業生，五四運動發生在北大，並沒有發 生在台大，他大概比台大人更有資格談五四。他說：到底什麽是五四 精神？吳淡如知否？

他說，五四精神乃是「兼容並包，思想自由」。大學自治的核心，不 是任由大學被一幫人格破產、不學無術的學閥所掌控，而是讓大學擺 脫權力和金錢的宰制，真正以學生和教師爲主體，並「因真理， 得自由，以服務」。如果説五四精神在台灣發揚光大，那麼最典型的 例子就是太陽花學運。太陽花學運期間，怎麽不見吳女士出面支持學 弟學妹們的豪情壯志呢？

吳女士從北一女考入台大法律系，然後再到中文系唸碩士，之後又到 上海中歐學院唸MBA（到沒有學術自由的中國唸書的人，算不算飛 蛾撲火？），是典型的黨國教育流水線上的「精品」。惟有這樣的人 ，才有資格以高等華人自居，掌握文化和媒體資源，然後寫「 心靈雞湯」引導年輕人如何走向所謂的成功。雖然頭上頂著三頂碩士 帽，偏偏不具備西方最基本的公民意識。

吳女士暗示説，今天的民進黨政府宛如納粹政權，如果公民不站出來 爲管先生發聲，日後自己也會成為被迫害的犧牲品， 這樣的類比真是不倫不類。國民黨黨國教育的目的， 就是讓吳女士這類「乖乖孩」不知道歷史與現實的真相， 以為納粹只是遙遠的論據。其實國民黨就是東方的納粹政黨，不僅以 前有許多屠殺政治異己與迫害人權的紀錄，更有許多貪腐的歷史， 否則也不會被驅逐到台灣來，其黨產與高官家產也不可能富可敵國！

吳女士心中的「民族救星」和「自由燈塔」應該是「先總統蔣公」， 然而以前台大教授殷海光與校友陳文成等人是怎麽死的，吳女士難道 不知道嗎？ 四十幾年前的台大的哲學事件，以及三十年前的台大學 生的「自由之愛」運動，還有二十七年前的清大獨台案，吳女士也都 不知嗎？以前國府軍警在校長授意下，敢直接進入台大抓捕學生， 吳女士也難道不知道嗎？如今民進黨政府有這樣嗎？ 怎麼可說民進黨政府是「粗暴與蠻橫不文」？

一些人頭殼壞都掉了，不只是「蔡董投管董」有法律疑慮的問題，而 是管董不誠實事先接露事實，給遴選委員，想投機取巧，以貪婪的人 格蒙混過關，沒當選繼續當獨董，有當選再說。這種投機取巧、 不誠實又貪婪的人格特質，怎能當大學校長？當教授都不夠格， 何況當台大校長？

管某事件純粹只是校規問題，與政治有何關係？一般選舉違規，被人 檢舉，都要訴之法律審判，為何大學校長選舉舞弊，有人檢舉，教育 部可以袖手旁觀？如果不服，也可以訴之司法裁決。再怎麼說，小英 政府應該沒有以前國府那麼可惡與恐怖吧？

（教師）

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