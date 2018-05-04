自由開講》吳淡如可知什麽是五四精神？

◎郭敬
吳淡如挺管言論說：「台大精神加油！我不認識管先生，我支持的只是台大的五四精神傳承，我反對的是粗暴與蠻橫不文。」
吳淡如表態挺管飽受譙聲。（資料照）
作家余杰批評說，他是北大畢業生，五四運動發生在北大，並沒有發生在台大，他大概比台大人更有資格談五四。他說：到底什麽是五四精神？吳淡如知否？
他說，五四精神乃是「兼容並包，思想自由」。大學自治的核心，不是任由大學被一幫人格破產、不學無術的學閥所掌控，而是讓大學擺脫權力和金錢的宰制，真正以學生和教師爲主體，並「因真理，得自由，以服務」。如果説五四精神在台灣發揚光大，那麼最典型的例子就是太陽花學運。太陽花學運期間，怎麽不見吳女士出面支持學弟學妹們的豪情壯志呢？
吳女士從北一女考入台大法律系，然後再到中文系唸碩士，之後又到上海中歐學院唸MBA（到沒有學術自由的中國唸書的人，算不算飛蛾撲火？），是典型的黨國教育流水線上的「精品」。惟有這樣的人，才有資格以高等華人自居，掌握文化和媒體資源，然後寫「心靈雞湯」引導年輕人如何走向所謂的成功。雖然頭上頂著三頂碩士帽，偏偏不具備西方最基本的公民意識。
吳女士暗示説，今天的民進黨政府宛如納粹政權，如果公民不站出來爲管先生發聲，日後自己也會成為被迫害的犧牲品，這樣的類比真是不倫不類。國民黨黨國教育的目的，就是讓吳女士這類「乖乖孩」不知道歷史與現實的真相，以為納粹只是遙遠的論據。其實國民黨就是東方的納粹政黨，不僅以前有許多屠殺政治異己與迫害人權的紀錄，更有許多貪腐的歷史，否則也不會被驅逐到台灣來，其黨產與高官家產也不可能富可敵國！
吳女士心中的「民族救星」和「自由燈塔」應該是「先總統蔣公」，然而以前台大教授殷海光與校友陳文成等人是怎麽死的，吳女士難道不知道嗎？ 四十幾年前的台大的哲學事件，以及三十年前的台大學生的「自由之愛」運動，還有二十七年前的清大獨台案，吳女士也都不知嗎？以前國府軍警在校長授意下，敢直接進入台大抓捕學生，吳女士也難道不知道嗎？如今民進黨政府有這樣嗎？怎麼可說民進黨政府是「粗暴與蠻橫不文」？
一些人頭殼壞都掉了，不只是「蔡董投管董」有法律疑慮的問題，而是管董不誠實事先接露事實，給遴選委員，想投機取巧，以貪婪的人格蒙混過關，沒當選繼續當獨董，有當選再說。這種投機取巧、不誠實又貪婪的人格特質，怎能當大學校長？當教授都不夠格，何況當台大校長？
管某事件純粹只是校規問題，與政治有何關係？一般選舉違規，被人檢舉，都要訴之法律審判，為何大學校長選舉舞弊，有人檢舉，教育部可以袖手旁觀？如果不服，也可以訴之司法裁決。再怎麼說，小英政府應該沒有以前國府那麼可惡與恐怖吧？
（教師）
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