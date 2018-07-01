自由開講》中國的「假新聞」 應視為國安危機？！

◎柯嘉斯

陸委會日前以「制造假新聞」為由否准一中國東南衛視駐台記者「葉青林」來台採訪，隨後國台辦立刻火線救援，表示「這是為兩岸新聞交流設置障礙」、「兩岸惡例」，破壞兩岸之間的交流。

中國《東南衛視》記者葉青林駐台資歷10幾年，最近疑製造假新聞，遭台灣移民署拒絕入境。（圖擷取自葉班長說台灣臉書粉絲團）

倘若我國政府不作為，不正是助長中國假新聞對台統戰伎倆嗎？



國內假新聞充斥，從日常生活所需的「衛生紙」、「農產品」，到渉及國防的「台海軍演」皆有假新聞的縱跡，如果有心人事刻意操作，民心會因此動盪不安，假新聞儼然已成為一個「國安危機」。



「新聞自由」是民主國家內不可或缺第四權，甚至是一種上綱到憲政層級的權利，唯有第四權順利運作，才能夠落實「政府機構外」提供多元資訊，促進資訊充分流通，滿足人民知的權利，形成公共意見與達成公共監督，以維持民主多元社會正常發展。



但任何權利都不可無限上綱，新聞自由亦然。在司法院大法官689號及509號就可得知新聞權的行使並非無界線，不是任何人只要打著「新聞自由」的大旗就可以「不受法律規範」、「恣意性的」想講什麼就講什麼。



「保障新聞自由」之所以重要是因為他其在功能上有監督政府權利的重要性，然而「假新聞」是「新聞自由」要保障的客體嗎？



以最近一次影響全台最大的「中國軍演」假新聞為例，中國官方4月時在福建舉行常態性的演練，但是中國官媒卻刻意的將消息放大，刻意用「台灣海峽」、「實彈射擊」等字眼，卻隱去演習地點及武器射高等具體資訊。



經台灣媒體的引用，引起台灣一片嘩然，當時就有國安高層直接表明這種假新聞「已經是作戰型態」。



這種假新聞的散布如果成為常態，讓政府施政無力、人民無所適從，反而是降低第四權的公信力，使其無法發揮正常應有的功能，保障「假新聞」、使專門以假新聞為業的媒體繼續存在、讓中國政府暗助的記者來台進行輿論戰，反而是傷害了「真正有在監督政府」的媒體。



中國做為世界第二大經濟體，卻被自由之家評比為「新聞不自由國家」，以限制言論自由、新聞輿論為常態，相反的台灣則排名25名列前茅，兩個國家差距如此之大，中國政府居然稱台灣打擊新聞的做為是「兩岸惡例」？

中國東南衛視欲續派已駐台10年的記者來台，卻遭我方拒絕，中國國台辦發言人馬曉光還批我國此舉「創下了兩岸互派駐點記者採訪以來的惡例」。（中央社）



如果中國真在乎「言論」、「新聞自由」那麼就先從釋放李明哲、中國維權人士開始，落實民主法治、新聞民主自由，不要只會發表一些「滿紙荒唐言」整天對他國內政「說三道四」。

（法律研究所、兩岸關係研究人員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com