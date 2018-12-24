自由開講》丁守中乾脆去選天玉里里長算了

◎陳振

國民黨台北市長候選人丁守中不願承認選舉結果，日前提出驗票及選舉無效之訴，卻遭到黨內及外界批評。他表示，台灣政治文化就是這樣，贏了大家吹捧、輸了就酸言酸語，已經習慣冷暖。

國民黨台北市長候選人丁守中不願承認選舉結果，日前提出驗票及選舉無效之訴，卻遭到黨內及外界批評。（資料照）

他也說，不認為自己輸給市長柯文哲，因為天玉里「章魚哥」開票向來都很準，這次是因為作弊才不準，且連說了三次，以致許多網友說，若如此相信「章魚哥」，那麼就乾脆去選天玉里里長算了；也有人批評說，好在沒有讓他當選，否則選給一位如此迷信的人，那還了得？

當年由於希特勒撕毀英德合約，入侵波蘭，1940年，英國議會提出了對張伯倫的不信任案，5月8日，被罵的沒辦法的張伯倫向英國女王提出了辭呈，邱吉爾被任命為英國新首相。

邱吉爾上台並沒有經過選舉，而是在戰時被直接任命的，所以他在整個二戰期間，只是一個戰時臨時首相。在戰爭結束之後，英國舉行大選，邱吉爾本以為他在二戰的出色表現，當選首相是沒有一點問題，但是結果卻是英國人將選票投給了工黨領袖克萊門特·艾德禮當，邱吉爾被英國人民拋棄了，氣的他大破口大罵，最後只能說：「對偉大政治人物的無情，是偉大國民的象徵」。

邱吉爾上台並沒有經過選舉，而是在戰時被直接任命的，所以他在整個二戰期間，只是一個戰時臨時首相。（維基共享）

邱吉爾之所以戰後選舉失敗，是因為戰後英國人民需要的是重建，而當時的邱吉爾在戰爭快要結束的時候，還沒有拿出戰後重建的計劃，而且他還拉攏美國，計劃跟蘇聯決裂，挑起新的戰爭，英國人不買帳，只好趕他下台。反觀當年蔣介石呢？從未反攻、收復一寸失土，而是坐等盟軍勝利果實，居然被自己人奉為「偉大」領袖。如果沒有中共「叛亂」，驅逐蔣某人到台灣，不知蔣某人將會如何狂妄自大？國民黨眾高官在中國各省縣市又將會如何貪腐？

英美俄聯軍共同打到德國柏林，逼死希特勒，邱吉爾遠比蔣某人偉大許多，在英國卻沒有幾座他的銅像，然而在台灣，蔣介石的銅像卻多得氾濫成災，實在很不像話；已經執政的小英卻說，遷移銅像不是誰說的算，總統是否幹假的？

丁守中與蔣某人又有何不同？輸就輸了，還死不認輸做甚麼？如果覺得有問題，中途為何沒有提出申訴？此與當年三一九槍擊命案發生時，連宋兩人的反應有何不同？

（教師）

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