自由開講》丁守中要怪應怪自己人？！

◎展昭

國民黨台北市長候選人丁守中凌晨2點多現身，丁守中憤怒表示，要提出選舉無效訴訟，強烈質疑中央選委會刻意和台北市選委會合謀，放水，讓棄保可以發生。



丁守中說，台北市唯一操作棄保，台北市你可以看到，一邊在開票，一邊在投票，到七點四十六分，開票開到現在，這麼晚才開完，台北市人口沒有新北多，議員都開完了，市長現在才開完，過程中存在重大「違法」事項。

國民黨台北市長候選人丁守中與律師團隊25日凌晨前往台北地方法院，提選舉無效訴訟。（資料照）



丁守中要怪應怪自己人，為何提案那麼多，搞得民眾怨聲載道？其次，民眾提案東奧正名，花了很久時間才湊足門檻，國民黨人所提的公投案大都灌水，連死人都可以簽名！國民黨人這麼做，存心就是搞局，讓東奧正名無法過關，讓許多缺乏台灣主權意識的台灣人中計，許多人因此乾脆不投。



丁守中也要怪郝某人，居然在助選時一再出槌，先是說「讓我們擊潰丁守中」，接著又說「大家記得買票」，有這樣的助選人頻頻「不小心」說溜嘴喊衰，焉能不敗？能選成這樣接近的票數，已經要感謝祖上有德，何必再抱怨？民進黨人在歷屆選戰敗戰時，都很有風度承認敗選，國民黨總是常會胡鬧，說人家「作票」，否則中壢與三一九事件怎麼說？



蘇貞昌以前縣長任內政績那麼好，沒有官員有貪污事件，反觀許多國民黨官員任內呢？蘇貞昌曾數次選敗，都很有風度，沒有怨言，有如當年英國首相邱吉爾，在二戰後解散內閣重選，信心滿滿，以為以自己有偉大戰功，連任應沒有問題，卻不幸落敗，尚且說：「對偉大領袖的無情，是偉大國家的象徵。」曾在台北市長任內，政績很耀眼的阿扁，也曾經在台北市長連任失敗時這麼說。

蘇貞昌以前縣長任內政績那麼好，沒有官員有貪污事件，反觀許多國民黨官員任內呢？蘇貞昌曾數次選敗，都很有風度，沒有怨言。（中央社）



反觀許多國民黨人呢？如「偉大」的蔣某人，被中共擊敗，丟掉江山，在台灣卻連任總統至死方休；在台灣殺害與迫害那麼多人，還被歌功頌德，到處有其銅像與肖像，又像話嗎？國大選舉總統時，每次都是極高票連任，無異於將國家主人當「莊孝維」，主人敢抗議嗎？以前國民黨籍的王玉雲、伍澤元等人，在地方首長任內的表現又如何？值得恭維嗎？



總之，丁守中要怪應怪自己人亂提案，讓選民怨聲載道。應該向民進黨人看齊，因為只有對偉大政治人物的無情，才是偉大國家的象徵。



（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com