自由開講》落實分級醫療！大醫院門診減量，不會減掉醫療品質！

◎陳相國、賴俊良

民眾習慣生病就上大醫院，常出現「三長兩短」為人詬病的現象，包括掛號排隊「長」、候診時間「長」、領藥等候「長」、看診時間「短」、醫師問診「短」的困擾。為落實「分級醫療，雙向轉診」，自7月1日起健保署要求醫學中心、區域醫院門診量需年減2%。對此用意良善的政策，各界有不同的聲音，如醫院不願意轉病人到診所，上有政策、下有對策；病人擔心診所醫療品質，不願被轉到基層看病；醫改會則憂心大醫院減量對象是複雜病症患者, 這是不可能的。醫師因健保要求減量2%而轉出複雜病症患者，反而衍生醫療糾紛，沒有醫師會為了這項規定而做這個決定，因為到頭來反而更得不償失。

民眾習慣生病就上大醫院，常出現「三長兩短」為人詬病的現象，包括掛號排隊「長」、候診時間「長」、領藥等候「長」、看診時間「短」、醫師問診「短」的困擾。（資料照）

醫院減量病人並非每一科都要同時減少病人，例如：腫瘤科病人化療期間不可能轉出，罕病也不可能轉出，但是以盛行率最高的高血壓，在各醫院心血管科確實有一些長期領取相同慢箋，且用藥項目在3、4項以內，且每張處分在1000元以內，這類病人就適合轉回病人住家附近的診所，病人也就不用遠從郊區至市中心醫院就醫，只為領取和上次相同的藥品。醫院轉診前會先進行病人地址與處方重整，考量病人最大利益，下轉穩定慢性病患為主並確認病人意願後，才安排轉出事宜，再者，慢性病的轉診並不急，醫院可以先知會診所醫師，讓診所醫師也能事先和病人聯繫，儘早建立醫病關係，水到渠成，病人獲得雙主治醫師的照顧，而非被醫院強行轉出。

台南市醫師公會、成大、奇美兩大醫學中心於107年7月1日共同舉辦《分級醫療、雙向轉診》論壇，邀請健保署李伯璋署長講述「分級醫療的展望與契機」，成大醫院、奇美醫院、健保署南區業務組及基層診所都針對分級醫療目前推動實務進行演講與探討，會中並成立「府城HAPPY行動醫療大聯盟」，結合2家醫學中心，33家醫院，550家診所，及520家社區藥局，20家物理治療所及34家養護機構, 藉由雙向轉診、資源共享，提升醫療品質，使民眾獲得最好的醫療照護。

成大醫院。（資料照）

成大醫院楊俊佑院長及奇美醫院邱仲慶院長在論壇中表示，為落實「分級醫療、雙向轉診」，將加強與基層診所的連結，廣納家醫醫療群及基層診所各專科加入聯盟，轉診平台也已建制完成，對於輕症或病情穩定患者，將徵求病患與承接的診所同意，協助轉出至社區合適醫療院所，並事先把病患用藥及檢查資料傳至承接院所，讓醫療照顧不間斷，不會有醫改會只轉複雜、重症病人，卻留下輕症病人的疑慮。

對於病患及各界擔心的診所品質問題，現在基層診所醫師都是由大醫院合格訓練出來的專科醫師，有能力處理照顧大部分的疾病。目前健保署已開放很多檢查（驗）、手術可在診所執行，再加上健保署推動雲端資訊查詢系統，在診所已可看到醫院所做的各項檢查（驗）及用藥，給予病患最適當的診斷及治療。對於診所用藥方面，藉由績優的藥廠與藥品供應物流商、處方簽釋出與社區藥局合作及建立醫院藥品資料庫，對於醫院下轉輕症、病情穩定的病人，診所亦可提供幾乎等同醫院的用藥，服務、品質及技術比照醫院，大家不用擔心。

健保署李伯璋署長在論壇中宣示：分級醫療要成功，除了政策面制定外，需要醫院、基層及病人三方面協同合作才能成功。健保署會努力宣導讓民眾知道分級醫療重要性及加強自我健康管理。醫院能夠費心的成立媒合轉診平台、轉出病人至合適的院所；診所能細心的了解病人資訊、用藥及服務品質比照醫院，提供全人式照顧；這樣病人就能安心的就近就醫，節省時間及醫療費用。「醫院費心」、「診所細心」、「病人安心」，這樣分級醫療ㄧ定能成功。

健保署李伯璋署長在論壇中宣示：分級醫療要成功，除了政策面制定外，需要醫院、基層及病人三方面協同合作才能成功。（資料照）

台灣的全民健保是台灣的驕傲，更是台灣社會安全的重要支柱及國民健康最重要的保障。全民健保要永續經營，唯有落實「分級醫療，雙向轉診」政策！以病人為中心的全人照護模式更是每一位醫者的初衷，也是台南市所成立的「府城醫療大聯盟」1159家醫療院所，所共同積極奮鬥的目標！醫院門診減量的過程中，病人的權益絕不會被犧牲，醫者父母心，沒有任何一位醫師會為了任何的利益，轉出任何一位急、重、難、罕症等需要在醫院治療的病人！也期待社會各界，能對健保政策多了解、多溝通，化解歧見，共創全民美好未來！





陳相國（台南市醫師公會理事長）、賴俊良（ 台南市醫師公會常務理事）

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