自由開講》娘家就是侯家？

◎展昭

侯友宜被周刊爆料，三個女兒都是又昱公司股東，此外並無別人，所以娘家就是侯家。

大群館本身問題應該是不會太大，對侯最大的影響還是在形象方面。侯一開始想要建立在選民心中的形象，是重情重義、集勇氣豪氣於一身的鐵血漢子。一開始也確實是很成功，所以全國性的民調都很高，侯也樂的全台趴趴走到處輔選。

侯友宜被周刊爆料，三個女兒都是又昱公司股東，此外並無別人，所以娘家就是侯家。（中央社）



大群館問題一跑出來（我相信大多數的人並不熟知侯家有一整棟房子租給文大），違規使用及對租金的要求很高其實也都是小事，畢竟任何人有那麼一棟房子可以租人，也一定會想追求利潤極大化。問題是，這種在商言商正常的行為，跟侯想建立重義輕利大俠的形象，實在相去太大。

這種事情如果發生在大甲顏家，根本不是個事，除非侯能舉出這幾年來，他有符合比例原則仗義疏財的善舉，否則這種形象的破滅其實是致命的，人民一旦有被欺騙的感覺，想補回來可不容易，畢竟法律是最低道德要求，連法律都不願意遵守的人，為了蠅頭小利而鑽法律漏洞，透過關係掩蓋違法行為，如何獲得民眾認同？

就算是抓不到違法行為的人擔任市長（朱立倫），都不見得能弄好市政了（一堆弊案），讓侯友宜擔任市長，你確定侯家人不會從中謀利？謀利就算了，如果像大群館一樣貪得無厭（羊毛出在羊身上，導致學生居住權益受損），出了事又讓財團自己扛，大家真覺得合適嗎？

（教師）

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