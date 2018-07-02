自由開講》龍應台有同理心嗎？

◎陳振

年金改革新法上路倒數，清大榮譽教授李家同因退休金將被砍減少3、4成，讓他感嘆晚景淒涼，引發各界議論。

對此， 前文化部長龍應台日前表示，薪資多少，要看你曾經付出多少，有能力貢獻多少。「叫囂式的一刀切平等，只是輕佻。」台灣真的可以多一點忠厚、感恩，少一點殺伐、輕佻。踐踏努力的人，最後得到一個寡情刻薄的社會，「那是我們想要的未來嗎？」

（翻攝自龍應台的臉書）

「曾經付出多少，有能力貢獻多少 」是怎麼鑑定，又由誰鑑定？退休了，不用再上班，為何領得比上班的還多？道理何在？更何況年改之後，月入六、七萬元，也比大多數上班族多很多，這樣就說「晚景淒涼」，是否很矯情？那麼一般勞工退休後月領不到兩萬元又怎麼生活？

真正刻薄寡情無義的人是像龍應台、陳文茜…之流的人。她們身受台灣栽培與國人眷顧，也經歷了台灣從白色恐怖、威權到完全脫胎換骨為民主自由、人權的國家，他們是作家、知識分子，應該非常了解與體悟民主自由與極權專制的差別，也很清楚人權、法治與暴虐、人治的不同，但是他們為了自己的利益與西瓜認同，選擇了市場大、人口多、國力快速增強的中國，而輕賤、誣蔑自己成長、培育他們的台灣。

龍應台曾經在美國與德國待過，人家教授退休後的所得替代率有我們這麼高嗎？此外還有十八趴可領嗎？有大學教授可以兼任企業獨董嗎？公立大學教授退休後可以到私立大學任教領雙薪嗎？他們軍公教上班時若沒有繳稅，沒有自己存退休金，或每個月只繳幾千元退休金，退休後每個月卻可以領好幾萬元嗎？

龍應台曾經在美國與德國待過，不知人家教授退休後的所得替代率有我們這麼高嗎？此外還有十八趴可領嗎？（資料照）

這些所謂高級知識分子，只想到自己利益，是否也能以同理心想到別人？對社會與國家的貢獻，一般勞工會不如你們嗎？比人家多讀幾本書就很了不起嗎？許多國立大學教授，居然長期假公濟私A公帑買自己私人用品，不是斯文掃地嗎？有些人在職期間，還擔任年薪上千萬元的獨董，這樣的人退休後還需要領月退嗎？撈錢管道比別人多，退休待遇還期待高人一等嗎？

論對社會與國家的貢獻，陳樹菊與莊阿珠等市井小民，會不如這些國立大學教授嗎？為何人家一個月一兩萬元就可以生活，這些教授「周休七天、月領七萬」卻還說「晚景淒涼」？同理心何在？尤其是家財萬貫的連某與侯某人等的國民黨高官，每年房租收入上千萬或上億元以上，還需領月退俸嗎？為何我們沒有排富條款？

台灣教育最大的失敗，就是教出一堆空有亮麗學位，卻自私自利、假公濟私、投機取巧、缺乏同理心，還有貪污與逃漏稅的「高手」！這都是國民黨黨國教育的後遺症，因為中華文化有許多腐敗特質，從滿清到民國的國共兩黨可以印證。

所以有人說：「仗義常是屠狗輩，負心總是讀書人」，學歷不高、不會寫書，更不會講一堆「大道理」的陳樹菊與莊阿珠女士，她們的品德遠勝於那些表面上看起來很有「學問」的高官與知識分子，因為她們有同理心，值得我們見賢思齊。

龍應台是很有學問，可是有同理心嗎？





（教師）

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