自由開講》原來國民黨處心積慮就為了重啟核四

◎方立言

核四未使用過核燃料即將外運，前總統馬英九、前行政院長江宜樺紛紛跳出來要求重啟核四，相關言論不只自打嘴巴，也暴露出國民黨獨尊核能、鄙視綠能的一貫思維，更讓其二年多來針對民進黨政府能源政策窮追猛打的目的圖窮匕現，原來一切都是為了要重啟弊端連連的核四廠。

2016年馬英九缷任當年國內電力結構是燃煤45.4％、天然氣32.4％、核電12％、綠能4.8％，民進黨政府則順著核一、核二、核三使用年限到期後不延役，在2025年進入非核家園，屆時電力結構調整為燃煤30％、天然氣50％、核電0％、綠能20％。

馬英九擔任總統時提出「穩健減核」，2011年3月11日福島核災後，他在當年11月宣佈若2016年核四商轉，核一就會停止運轉，核一、核二、核三不延役；2014年4月宣佈核四一號機安檢後封存；核四二號機全部停工。不料，他日前接受媒體採訪竟然主張到2025年將核電提高至20％，而為了達到這樣的發電量，不只已經封存的核四要啟用，核一、核二、核三也都要延役，原來當年所提的「穩健減核」及不延役主張都是一場騙局。

核四未使用過核燃料即將外運，前總統馬英九、前行政院長江宜樺紛紛跳出來要求重啟核四，相關言論不只自打嘴巴，也暴露出國民黨獨尊核能、鄙視綠能的一貫思維。（資料照／截自前總統馬英九卸任影片）

對此擁核派辯護說，當年國民黨政府是在反核運動逼迫下才做此承諾，然而我們不禁要問，難道前蘇聯的車諾比事件、美國三浬島事件、日本311福島事件等重大核能災難，以及台灣核廢料無法解決，都是反核運動造成的嗎?

先不探究核四廠興建過程的狀況連連，因為國民黨想方設法讓核四廠興建完成啟用，一直忽略並鄙視綠能的發展。國民黨一直告訴國人，核電是最便宜且乾淨的，綠能則是昂貴又不穩定的，然而事實上，日前日前離岸風電第二階段評選得標價格，每度電約在2.22元到2.55元之間，不僅遠低於經濟部預估的5.8元，也比現在平均每度2.6元電價還低，而根據台電去年公布的核能發電成本，在計入除役的花費之後，每度成本2.34元，這還沒有算入後續對周邊環境影響的處理費用，更何況我們到現在已經留下近2萬束用過的劇毒核燃料棒，一直無法處理！

國內風電破盤價，不只破除綠電昂貴的迷思，也代表綠電是可以取代核電的。不只國內最近二年綠能發展快速，在國際上，全球太陽能發電量在2016年的成長率為30%，風能年成長率16%，核能年成長率則僅1.4%，因此《2017世界核能產業現況報告》評價指出：「核電將被太陽能與風力所取代。」如果當年日本福島事件後，馬政府能幡然覺悟積極發展綠電，可能現在國內綠電的成果將更為可觀。馬英九、江宜樺當年以「穩健減核」對抗「非核家園」，如今自毀承諾，我們還相信他的「以核減碳養綠」嗎?會不會又是對抗「非核家園」的幌子而已？

根據台電去年公布的核能發電成本，在計入除役的花費之後，每度成本2.34元，這還沒有算入後續對周邊環境影響的處理費用，更何況我們到現在已經留下近2萬束用過的劇毒核燃料棒，一直無法處理！（資料照／擷取自「蘭嶼貯存場規劃報告」）

除了電力發展結構調整，在空氣污染的解決上，各種發電能源中，燃煤是最容易製造空氣污染的。在國民黨執政時期，燃媒發電高居45.4％，而民進黨政府則以2025年調降至30％為目標，污染程度相對較低的天然氣則調高至50％，希望透過燃煤與天然氣使用比例的調整，燃煤機組設備更新，改善空污。

不過，因購買天然氣的成本比燃媒高，可能使發電成本提高，加上「退核追綠」，透過提升綠能彌補核電退場的用電缺口，不是全然沒有風險的，這也是邁向「非核家園」過程中所要面臨的挑戰。



（文字工作者）

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