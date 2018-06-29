自由開講》侯陣營有沒有搞錯 到底是誰在抹黑誰啊？！

◎廖天丁

侯陣營的人士說，民調如何根本不重要，選民需要的是什麼？【冥主奧步洞】已經執政2年多仍搞不清楚，仍渾渾噩噩過一天算一天，你們繼續搞意識形態的鬥爭，繼續拆政大的蔣中正銅像，繼續置12天發生3起殺人、分屍、棄屍的重大刑案於不顧，不知政見比「抹黑」重要，否則越「抹黑」，侯的支持度越高。是這樣嗎？

日前民進黨秘書長洪耀福爆料，侯友宜團隊和侯最近打電話拜託媒體高層，希望不要再做文大議題，也希望談話性節目不要繼續討論。

日前民進黨秘書長洪耀福爆料：侯友宜打給媒體高層 要求別報文大宿舍案。（資料照）

洪耀福說，如果民調如侯陣營所說持續上升中，那不是該拜託媒體拚命寫拼命報，讓民調衝到90趴？洪耀福又提到，文化大學宿舍事情，目前揭露的資訊，沒有一件是假的，例如一年收兩千萬、漲5%，這也不假，如果侯覺得這件事對選情沒有影響，為什麼要拜託媒體高層別做這題？侯友宜可以出來說明自己就是很會賺錢，就像川普一樣，為什麼要閃躲？做首長的人要承擔要敢面對問題，如果都只是把責任推給別人，這就是朱立倫風格，侯友宜不該好的不學學壞的。

擁侯人士還說，【冥主奧步洞】已經執政2年多仍搞不清楚，仍渾渾噩噩過一天算一天，你們繼續搞意識形態的鬥爭。是這樣嗎？工程艱鉅的年改不是兩年內就完成了嗎？即使幅度不大，無法滿足贊成改革者的需求，總比只會說不敢做的馬某人強多了，不是嗎？此外，促進轉型正義已經立法完成，索討國民黨不義黨產與婦聯會財產，也已有重大成果，小英又積極引進外資，並開發綠能，連台積電張忠謀都給予肯定，最近賴院長又以行動落實廢省步驟，沒有編列下一年度的省政預算，幫納稅人節省許多不必要開支，這叫做「仍渾渾噩噩過一天算一天」嗎？如果侯當總統，可能做到嗎？

如果說「促進轉型正義」是「搞意識形態的鬥爭」，對經濟發展有影響，那麼德國怎麼說？人家老早就在做轉型正義，至今還是一樣，又有影響德國之經濟發展嗎？最近社會發生一連串重大殺人分屍案件，難道不是與轉型正義沒有落實有關嗎？畢竟我們現在還在將殺人魔當「偉人」崇拜，到處有其銅像，一般民眾會怎麼想？對國家與社會沒有甚麼貢獻，甚至「叛國」的人也能領高月退俸，比一般勞工多好幾倍，一般民眾又怎麼會服氣？沒有是非、公平正義與道德勇氣的政府，會有守法重紀、有同理心的公民嗎？

論「抹黑」，國民黨可能才是祖師爺吧？ 如七年前藍營對小英的抹黑，扯出「宇昌」案，讓小英高票落選，事後證明是烏龍一場，國民黨有道歉嗎？小英家族原本希望幫國家促進生技產業，卻因國民黨的抹黑而功敗垂成，讓台灣失去一個可以發展生技、提升就業率的機會，國民黨沒有責任嗎？

如果說民調如何根本不重要，選民需要的是什麼？那麼侯知道選民需要甚麼嗎？又已提出甚麼富國民生的計畫？家人與文大簽訂的那份契約，能讓學生「安居樂業」嗎？世上有民主國家的政府首長，家人在做房地產事業大賺學校與學生的錢嗎？或許一切「合法」，然而給民眾的觀感又如何？以前蘇嘉全的農舍有不合法嗎？為何人家最後捐了？

如果說民調如何根本不重要，選民需要的是什麼？那麼侯知道選民需要甚麼嗎？又已提出甚麼富國民生的計畫？（資料照）

如今，綠營對於侯的所有指控，白紙黑字、人證與物證俱在，有不實嗎？侯家不是也承認他們確實擁有大群館產權與出租給文大的事實嗎？契約書中硬性規定每年漲價5%又是假的嗎？如果你是學生或學生家長，心中作何感想？既然蘇嘉全為了社會觀感可以捐農舍，為何侯不能？到底是誰在抹黑誰？

（教師）

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