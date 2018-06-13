自由開講》我是27歲黨員 這次我要開除自己的黨了

◎劉志枰

自從2016年總統大選國民黨破壞制度做掉洪秀柱後，也不顧當時多少黨員的反對聲浪，更不理會多少國人對於國民黨的唾棄，最後結果就是總統、國會雙雙弄得慘敗的結果，身為青年黨員的我還天真以為國民黨這次跌了一大跤，會痛定思痛，會反省、會不一樣、不會再玩黑箱制度、凡事都學會照制度、照步來，但在這次新竹縣的全民調初選，我已經很清楚知道，國民黨的瘡疤還沒好，還不知到疼，更沒記取過去的慘痛教訓，身為黨員這樣如此糟糕的政黨還值得我眷戀嗎？既然當初決定好的制度，最後還可以翻臉不認帳，那何必當初說要照規矩，我其實嚴重懷疑這都是黨主席吳敦義與邱鏡淳的聯手陰謀？圖的是什麼？還是背後有什麼我們不為人知的利益交換，讓國民黨可以在這麼關鍵時刻大轉彎，我想這其中暗藏著玄機。

既然當初決定好的制度，最後還可以翻臉不認帳，那何必當初說要照規矩，我其實嚴重懷疑這都是黨主席吳敦義與邱鏡淳的聯手陰謀？圖的是什麼？圖為現任新竹縣縣長邱鏡淳。（資料照）

我是土生土長的新竹縣民，對我來說很羨慕鄰近新竹市對於青年新世代的栽培，但我知道新竹縣長期已被地方派系所把持，青年新世代要突破談何容易，既然短時間沒辦法改變這樣長久以來的生態，那我只好期待中生代的出現，能夠帶來新思維，新想法付諸在縣政上，我每天從新竹縣新埔鎮到新竹市來上班，看到新竹市的年輕市長，在短短三年間已經帶給新竹市很不一樣的改變，我不是居住在竹市都已經覺得很有感，那更不用說為什麼林智堅會拿下五星縣市長寶座了！

我每天從新竹縣新埔鎮到新竹市來上班，看到新竹市的年輕市長，在短短三年間已經帶給新竹市很不一樣的改變，我不是居住在竹市都已經覺得很有感，那更不用說為什麼林智堅會拿下五星縣市長寶座了！（資料照）

藍營由中生代來接班縣長，希望渺茫，我們家族26張票，這次我勢必要跑票了，對我來說雖然自己是國民黨青年黨員，但要我選擇可以搓湯圓把制度視為糞土的政黨，我實在投不下去，我深知我不能昧著良心，因為這樣是讓國民黨更加沉淪更加怠惰下去，雖是我不是政二代，我的建言對於那些有權有勢的那些黨中央大老來說，沒有多大的發揮影響力，但我會深深告訴國民黨，這次我不會輕易浪費我手上的選票了，邱縣長你為我的家鄉建設了什麼？看看我們鄰近桃園、新竹市的改變，這次該投給誰我想在地年輕人心理面已經有一把尺了。

（玄奘大學社會工作所研究生/前國民黨青年志工會長）

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