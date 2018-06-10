自由開講》請民進黨一定要在台北市加把勁！

◎易政王

姚文智獲得民進黨正式提名選台北市長參選人後，諸多的民調皆顯示「有很大的進步空間」。又甫提名不久，各界普遍認為在民進黨正式啓動輔選機制後，姚的聲勢應該會朝「開低走高」的佳境發展。

目前，觀察姚文智的民調排在「台北第三名」，加上民進黨與柯文哲之間的敵我關係，似乎仍有些「政治曖昧」，也讓有心人士有見縫插針的空間，只能說現階段的發展態勢，都讓姚文智「受盡委屈」。 究竟，柯文哲是不是敵人？其實在民進黨確定自行提名人選後，態勢已經十分清楚，就算不是「唯一政敵」，也不可能再是「政治盟友」。

目前，觀察姚文智的民調排在「台北第三名」，加上民進黨與柯文哲之間的敵我關係，似乎仍有些「政治曖昧」，也讓有心人士有見縫插針的空間，只能說現階段的發展態勢，都讓姚文智「受盡委屈」。（資料照）

且，由近日北農的查帳風波事件可窺知，明顯就是柯文哲聯合國民黨在攻擊吳音寧的「政治大戲」，即便事後柯又見風轉舵，當起和事佬民，但面對「柯文哲又變了」，民進黨實不該再對他存有任何的「想像空間」，更遑論為了不讓國民黨當選，而所期待的「棄保效應」。

柯今日會走到「政治分手」的局面，無非就是長久以來的「柯式言論」，讓民進黨基層覺得是「真心換絶情」，才會強加巨大的壓力給黨中央，要求與柯文哲分道揚鑣。而民進黨的支持者，會不知道「三腳堵」的局面是有利國民黨嗎？

當然明白，固然裡面有支持者，是存著「寧為玉碎，不為瓦全」的報復性情緒反應，但這場高度「撲朔迷離」，且不同於1994當年的選舉情境，身為執政黨的民進黨，難道就沒有一博的能力嗎？

對民進黨而言，大台北「雙城之戰」一定是要連動布局，才能達到相互加乘的效果。倘若，民進黨在台北市「放給它軟」，那不僅會影響新北市長的選情，也恐造成基層選舉的崩盤。所以，請民進黨一定要在台北市用力加把勁！

（政治工作者）

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