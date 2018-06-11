自由開講》從吳音寧、姚文智所展現的台灣人特質

◎艾菲比

從北農元宵節連休三天、圖利家鄉、被指控吃魚翅、贈送台北市黨部皇家禮砲洋酒等等，吳音寧成為攪動藍、綠、白三方關係的關鍵人物，也成為特定人士的政治操弄棋子。

從連休爭議開始，吳音寧常被攻擊不露面或是無法清楚解釋，就連筆者也覺得說清楚講明白有那麼難嗎？但，隨著真相一一浮現，連休三天最該負責的是北市府市場處、明明是珍惜食物改革殘貨將剩菜送給社福團體、餐桌上雖放著魚翅但吳音寧基於環保理念根本就沒動筷、市府大動作「違法」至北農查帳結果買洋酒送禮卻是前總經理韓國瑜，突然發現吳音寧在這些抹黑事件中，完全展現出台灣人的純樸特質，那就是「很憨慢講話，但是做人很實在」！

從北農元宵節連休三天、圖利家鄉、被指控吃魚翅、贈送台北市黨部皇家禮砲洋酒等等，吳音寧成為攪動藍、綠、白三方關係的關鍵人物，也成為特定人士的政治操弄棋子。（資料照）

連休事件，吳音寧面對躲起來的流言蜚語，是因為忙著聯繫產銷兩端，平穩菜價讓農民心血不會付之一炬，根本毫無心思面對「政治操弄」的攻擊。送洋酒爭議也是如此，因為備詢中無法用政治語言回應，而被操作成操守有問題，結果柯市府違反公司法規定的查帳行動後，不但還給吳音寧一個清白，反而證明了柯P最愛的韓國瑜才是買酒送禮的元兇。

吳音寧的吃虧就在於只懂得做不懂得說，這樣的人格特質與一路以來堅持為吳音寧講話的台北市長參選人姚文智物以類聚。還記得幾年前的孕婦風波，被網友、政敵操弄成逼走婦產科醫生，結果事實卻是，婦產科醫生早就提出辭呈，而醫院也進行改革，不再把死嬰當成醫療廢棄物處理。參選市長時提出「青年租屋券」補助年輕人和年輕夫妻租屋津貼，卻被扭曲引導為「單身補貼」、「歧視婚姻」，但事實上，卻是延續中央和北市府既有政策，只是將補助單位從戶改成人。

吳音寧的吃虧就在於只懂得做不懂得說，這樣的人格特質與一路以來堅持為吳音寧講話的台北市長參選人姚文智物以類聚。（資料照）

不論是吳音寧或姚文智，都有著「只做不說」的做事態度，但，面對政治操弄、面對網友毫無思考能力的謾罵攻擊，都應該別再「打不還手、罵不還口」了！

（花店老闆）

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