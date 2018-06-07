自由開講》岳父在兩岸做水果買辦，朱立倫配合操弄香蕉價崩議題

朱立倫（左）與其岳父高育仁（右）。（資料照）

◎李柏毅

昨日（6/6）朱立倫臉書貼文，稱香蕉價崩及農產品滯銷問題， 關鍵在市場供需，暗指民進黨執政後因不承認九二共識造成兩岸「 問題」，導致大陸通路市場困難， 將香蕉價崩問題歸咎於民進黨政府的兩岸政策方向。事實上， 最近價格波動的香蕉及鳳梨， 並非因為無法銷往中國市場而導致價崩。 根據行政院農委會的農業統計資訊顯示，民進黨執政後，2017年 台灣香蕉輸出中國的重量為47公噸，比2015年（ 國民黨執政時）輸出的量多了將近2.5倍；而鳳梨在2017年出 口中國的總量為26,811公噸，也遠高於2015年時21, 485公噸的出口量。

朱立倫臉書貼文，稱香蕉價崩及農產品滯銷問題，關鍵在市場供需，暗指民進黨執政後因不承認九二共識造成兩岸「問題」，導致大陸通路市場困難，將香蕉價崩問題歸咎於民進黨政府的兩岸政策方向。（朱立倫臉書）

明明在民進黨上台後，香蕉及鳳梨輸陸的數量， 遠比國民黨執政時要多， 朱立倫卻刻意將農產價崩問題與政府兩岸政策錯誤連結， 不是無知就是惡意操弄。讓我們本於事實說話，過去數年間， 在承認九二共識、一個中國的國民黨執政時， 也出現過香蕉價崩問題，顯見香蕉價崩跟民進黨執政後「 造成大陸市場困難」無關。朱立倫不應因自己的政治立場， 操弄台灣農產品產銷市場的議題，這種顛倒是非的說詞， 不但誤導社會，對廣大的農民而言也顯失公平。

農產品價格崩盤或產量過剩有很多原因，包括產銷失衡、 農民搶種等原因，在眾多原因當中， 朱立倫為何強調兩岸農業貿易往來的重要性？原因不難揣測。 朱立倫岳父高育仁長期從事兩岸農業生意，曾被《水果政治學》 一書作者批為「兩岸水果買辦」。朱立倫岳父高育仁擔任董事長的「 21世紀基金會」從 2009 年以來，積極進行兩岸農業「交流」， 找來國民黨執政時的農委會主委作農業顧問， 同時兼任中國各種官方組織的農業顧問，以及中國 29 個國家級台灣農民創業園的總顧問等職。

明明在民進黨上台後，香蕉及鳳梨輸陸的數量，遠比國民黨執政時要多，朱立倫卻刻意將農產價崩問題與政府兩岸政策錯誤連結，不是無知就是惡意操弄。（資料照）

高育仁表面上以「21世紀基金會」作為招牌進行兩岸農業交流， 實際上是配合中國拉攏台灣農民，協助中國對台統戰。「21世紀基 金會」除透過前朝農業高官的穿針引線，兼任中國各省「 台灣農民創業園」顧問，更和中國農業科學院等機構簽約， 共同出資在廈門成立「海峽現代農業院」，由朱立倫的小舅子， 現國民黨台南市長參選人高思博擔任理事。朱立倫岳父家族的「 兩岸水果買辦」生意，屢次遭立委及社會各界質疑為透過以「交流」 名義，將農業技術輸往中國，以台灣百年農業基礎，換取朱立倫及其 岳父在兩岸穿梭的角色及利益。

朱立倫的小舅子，前立委高思博（左）。（資料照）

朱立倫配合岳父的事業發展，把一個單純的農產品供需失衡問題， 上綱為民進黨兩岸政策的問題，不但動機可議， 對目前蕉農面臨的困境，也毫無助益。朱市長作為地方父母官， 不該假借香蕉價崩議題，配合岳父事業及政治立場亂噴口水， 應好好為農民生計著想，為台灣農產品產銷議題做有建設性的建言。

（台大碩士，前國會助理）

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