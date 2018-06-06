自由開講》只會嘴炮，市政沒半步的侯友宜？！

◎易政王

林口A7合宜住宅汙水問題，日前好不容易在蘇貞昌的出協調下圓滿解決，而侯友宜除了只會以一句這是「中央助選」帶過外，實在看不出他當了快8年的副市長，在這過程中做過什麼努力？

面對林口A7合宜住宅汙水問題，侯友宜除了只會以一句這是「中央助選」帶過外，實在看不出他當了快8年的副市長，在這過程中做過什麼努力？（資料照）

近日，侯友宜會勘雙溪水庫預定地時，又表示，該水庫供水給基隆使用，但因處於斷層，只要止住基隆的自來水管的漏水率，不需興建。不過，馬上遭到自來水公司「打臉」，降低漏水率，已是執行十年的長態性計畫，這需要時間去改善，此與興建水庫是為水資源永續，是兩件事。

孰不知，基隆供水區是以基隆為首，含括新北市的瑞芳、淡水、貢寮、雙溪等14區。該供水區每日需水量44萬噸，其中有8萬噸必須由翡翠水庫常態性支援，過去所執行的板新一、二期計畫，是為了讓翡翠水庫的水可以常態性支援板新地區使用，而板新供水區則佔了全新北市80%的地區，剩下的瑞芳、淡水、貢寮、雙溪等地區的水，就是來自基隆供水區。

水利署水利規畫試驗所計劃在新北市雙溪區興建雙溪生態水庫，圖為雙溪生態水庫模擬示意圖。（水利署水利規劃試驗所提供）

或許，侯友宜單純的以為建雙溪水庫只是為了提供基隆市民所需，所以他反對水庫蓋在他家，但他忘了，當基隆供水區缺水時，新北的東北角地區及淡水地區也會沒有水喝。這幾年來，台灣亦遭受極端氣候影響，水庫蓄水率不時拉警報，如果遇到嚴重枯水期，翡翠水庫的水台北市自用都還不夠時，還需要調度給新北市的板新供水區及基隆供水區，那要請問侯友宜，你是要先犧牲掉哪一區，讓你的市民没水喝呢？

朱立倫的「治績不彰」，侯副市長本應負共同責任，但他沒有任何自省，只見他從參選以來，只會以「打嘴砲式」的政治語言，「用反對來發電」、「用反對來儲水」，來掩飾他對市政的無知以及對國政的完全外行。能源政策與解決空污，都不是一座電廠蓋不蓋的問題；而解決缺水，更需從開源、節流、調度、備援多方努力，並非四擇一，更不是自來水管止漏就可以。

朱立倫（左）的「治績不彰」，侯副市長本應負共同責任，但他沒有任何自省，只見他從參選以來，只會以「打嘴砲式」的政治語言，「用反對來發電」、「用反對來儲水」，來掩飾他對市政的無知以及對國政的完全外行。（資料照）

設想，如果連水庫都沒水了，水廠、自來水管裡還有水嗎？想當一位稱職的首長，不應該專挑自以為有賺的講，難道天天要用電、用水，但只想叫中南部發電給他用、基隆節水給他用，自己都不想盡一點義務嗎？而侯友宜為了選舉還在串連北北基宜連線反對中央，但他骨子裡只有自私與無知，認為基隆缺水是你家的事，問題是，基隆缺水，也關係他的市民。

試問，成天只想全攬贏的侯友宜，還能當國民黨跨區的「輔選一哥」嗎？

（政治工作者）

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