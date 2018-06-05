自由開講》國民黨立委真不要臉？！

◎廖天丁

在中國搶挖我邦交國、全面打壓台灣國際空間之際，國民黨楊鎮浯、許淑華等10位立委在立法院本會期休會隔日即組團赴中國參訪。立委團昨會見中國國台辦主任劉結一，雙方共彈「九二共識」的基調；劉結一除宣傳對台31條措施，還強調願與廣大台灣同胞共同努力，推進「祖國和平統一」進程。

國民黨立委楊鎮浯（左）與國台辦主任劉結一對談。（擷取自國台辦官網）

國民黨立委訪中只希望能保障台商、台生、台青在對岸工作、求學的權益，卻不敢抗議中國為何打壓阿歐西的國際外交或談「一中各表」，實在有告孬種，與哈巴狗順應主人「嗟來食」的行為有何不同？這些人在中國主人面前是烏龜王八蛋，回來後卻是凶神惡煞，對民選總統與各級政務官卻是百般羞辱，簡直比以前中國各朝代的漢奸還不如。

國民黨十名立委組成的訪中團，昨拜會中國國台辦主任劉結一，雙方共彈「九二共識」的基調。（圖取自中國國台辦官網）

中國對台灣百般恐嚇與打壓若此，國民黨立委不敢抗議也罷，居然還有臉到中國訪問，訪問只敢談台商、台生、台青在對岸工作、求學的權益問題，還共彈「九二共識」老調，實在有夠不要臉，居然還有民眾支持這樣的黨與其候選人，還有國人陸續到中國旅遊或經商，實在令人覺得不可思議，這樣的政黨與國民還有基本人格可言嗎？

國民黨新北市長候選人侯友宜說：「本土不是民進黨的專利」，難道國民黨也是本土政黨嗎？試問，世上有任何國家的政黨名稱前面，還會額外添加他國名稱嗎？試問，美國許多政黨名稱前面尚需添加他國名字嗎？既然自稱土生土長，為何會參加這樣的外來政黨，還幫他們賣命，而無視這個政黨曾經對台灣人的屠殺與政治迫害，對得起自己眾多無辜喪命或被折磨至死的同鄉嗎？如二二八受難者嘉義人陳澄波與潘木枝等人。侯友宜如果自認自己也是本土，為何不建議該黨將前面的「中國」兩字拿掉？

國民黨新北市長候選人侯友宜說：「本土不是民進黨的專利」，難道國民黨也是本土政黨嗎？（資料照）

以前高喊反共的是國民黨，現在高喊舔共的也是國民黨，那些還支持國民黨的台灣人，到底要笨的何時才會清醒過來？莫怪許多人都說：「國民黨若不倒，台灣真的不會好」！

（ 教師）

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