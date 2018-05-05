自由開講》管爺這齣戲的演員列表？！

◎黃如伶

台大選校長的這齣戲，上演著如八點檔般的劇情，高潮迭起，真相呼之欲出，卻又看不到結局，坐在轎內神隱的管爺，越演越不像主角，反倒是底下抬轎者逐一浮現，配合演出挺管的角色有那些呢?

* 中國官方代表: 國台辦、廈門大學 * 中華民國代表: 國民黨主席、國民黨立委諸公們、台大前官僚指派校長們及人事室 * 中華台北代表: 柯市長 * 中資媒體代表: 中國時報、中國電視公司等 * 台大學生代表: 部分 * 事業版圖擴及中國的台企代表: 台哥大

除了中國官方，其他的台籍角色，過去多為黨國體制成員，可悲的是戲台上，賺死能演成壯士，黨國官僚高喊大學自主口號，居然也有掌聲，反倒是終於有所作為的執政團隊，許多人從學生時代就勇於挑戰黨國體制捍衛大學自主，卻被冠以迫害大學自主之名，但這並非事實，政府做對的事，就該勇敢支持。

台大「自主聯盟」4日在台大校園發起「新五四運動」挺管遊行，部分反管學生也到場表達意見，和群眾各執一詞，雙方險發生衝突。（資料照）

大學不僅是教學的場所而已，更是各項領域研發的最前線，大學校長掌管國家數億經費，資格從嚴審查是對的，遴選過程若有瑕疵，例如未迴避利益，寧可重來也不宜將就；畢竟，台灣的經濟是仰賴技術研發，學術成果理應優先用於台灣產業，倘若台灣的學校或企業，以產學交流為名，開方便巧門，甚至被整碗捧過去，那台灣的競爭優勢，恐怕只剩下沉默又善良繳稅的勞工，以及汙染土地河川的產業而已。

戲劇中不乏有正派被反派指責為反派的橋段，結局還不盡然能平反，但反派演正派，演久了是否就反過來變成正派，考驗著觀眾的慧眼。





（台大校友）

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