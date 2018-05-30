自由開講》對市政外行的侯友宜 不能只靠重情重義領導新北市

◎張哲中

國民黨新北市長參選人侯友宜近日走訪雙溪水庫預定地，公開反對興建雙溪水庫，侯友宜主張，當時第一階段環評通過的時候，新北市府根本不知道也沒被知會，並且，雙溪水庫的設置是要供應基隆用水，基隆漏水率高，應先改善基隆漏水率，再來考慮是否蓋雙溪水庫。

侯友宜對於雙溪水庫的主張，不但凸顯他對市政的陌生，更反映了他在水利建設的外行。雙溪水庫在2011年由經濟部水利署重啟調查規劃，在江宜樺當行政院長以來，一直是行政院施政報告中的重要計畫，像這樣涉及地方的重大計畫，依照程序，怎麼可能不找在地的地方政府與會共同商議？而2011年至今，據初步耙梳，經濟部已經辦理過近百場規劃報告審查會議、現場勘察、公聽會等，新北市政府均有派員參與討論，不但未曾反對過，反而皆持正面支持的態度。

更何況，以朱立倫在國民黨內的影響力，若新北市府一貫反對興建雙溪水庫，當時的中央政府怎麼可能不考量其意見，而年年納入行政院的施政報告中；新北市府從2011起，對雙溪水庫的態度，相信都明白列入進百場的報告審查會議、現場勘察、公聽會會議記錄、會後也都按程序將會議紀錄函送至新北市政府。曾任新北市代理市長、兩任副市長的侯友宜，到了選舉卻稱「新北市府不知道也沒被知會」，這是侯副市長從未經手公文？沒參加過市政會議？還是只負責跑攤博感情，對相關的市政建設不必瞭解？侯副市長要不要問問自己現在還在任的市府同事，到底新北市府對蓋雙溪水庫知不知情！

侯副市長要不要問問自己現在還在任的市府同事，到底新北市府對蓋雙溪水庫知不知情！（資料照）

再進一步看，侯副市長反對雙溪水庫興建的理由之一，是因雙溪水庫只供應基隆用水，只要基隆改善漏水率，雙溪水庫就沒有興建的必要。由此看來，侯副市長是真的不懂計畫內容。雙溪水庫完工後，預計供水區除基隆市外，還包含新北市淡水河以北，如汐止、暖暖、萬里、瑞芳、石門、雙溪、淡水等區，其中新北市占60%、基隆市則只占40%。所以，雙溪水庫的興建，不只是為了基隆的供水穩定，更是為了穩定供應新北市14區的民生及產業用水，。侯副市長參選以來，「只要水，不要水庫；只要電，不要蓋電廠」的不負責任的施政態度，除了媚俗取巧、隨時事起舞以博版面之外，看不出對市政建設有過深思熟慮的遠見。

此外，侯副市長主張應先改善基隆漏水率，以取代雙溪水庫興建，又再次顯示他是水利相關議題的門外漢，要選市長，連功課都沒好好作。為達穩定供水，開源與節流是必須雙管齊下的。即使改善漏水，也不可能完全取代興建水庫能夠「開源」的水量。按照經濟部水利署推估，雙溪水庫預計在2028年完工，可增加每日12.6萬噸的水，但即使基隆漏水率再怎麼努力改善，也無法完全取代興建水庫可增加的水量。根據台水資料，去（2017）年漏水率約26%，在2031年才能將漏水率降至16.3%，約可降低每日4.2萬噸用水需求。如果侯副市長在要求先改善基隆漏水率之前，有先做功課，相信就不會提出這樣外行的政策主張了。

水利署水利規畫試驗所計劃在新北市雙溪區興建雙溪生態水庫，圖為雙溪生態水庫模擬示意圖。（水利署水利規劃試驗所提供）

筆者誠懇希望侯副市長在對市政議題發表政策前，多用點心了解背景及來龍去脈，若連可透過網路耙梳查出的資料都可以檢驗出市長候選人不懂市政議題，新北市民又要怎麼信任對市政如此陌生又外行的侯副市長，足以承擔領導新北市的重責大任。

（國會助理）

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