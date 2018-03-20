自由開講》侯友宜你好意思說 這是「不完全成功的救援」？！

◎郭靖

爭取中國國民黨新北市長提名的前新北市副市長侯友宜，日前在媒體專訪中談到鄭南榕案時表示，警方的任務除了依法拘提，更重要的是「救人」，沒想到鄭南榕死意堅決，沒機會救出，他認為這是一場「不完全成功的救援」。

爭取中國國民黨新北市長提名的前新北市副市長侯友宜。（資料照）

對此，鄭南榕基金會痛批誤導、扭曲、矯情又粉飾太平，鄭竹梅也回應，「迴避面對過去是二度傷害」。筆者認為，如果這樣說是合理的，那麼當年納粹黨如果也自稱是去「救援」猶太人，結果造成猶太人傷亡，是否也可說這是一場「不完全成功的救援」？

鄭南榕畢生為轉型正義而努力，如辦雜誌揭發二二八真相，為受害者代言，並數次帶領群眾走上街頭，為言論自由而奮鬥，有偉大的同情心與正義感，而侯則反是，其品格能與鄭南榕相提並論嗎？不久前，還特地選在二二八七十一周年紀念日宣布參選，不知其意義何在？

鄭南榕當時沒有武器，也非江洋大盜，需要帶那麼多警察去抓人嗎？既然對殺人要犯陳進興可以當面溝通，說之以理，為何對一位知識份子卻要動用眾多警力？而且個個身穿防彈背心、頭戴鋼盔、手拿盾牌，這樣說是去「救援」，合理嗎？

圖為當年鄭南榕與民主運動的夥伴們，手舉標誌為二二八和平日活動，走上台南的街頭。（記者鄭鴻達翻攝）

為何侯甘心當國民黨「走狗」去欺負一位知識份子？豈可說「鄭南榕事件是因當時的時空環境背景造成的」以卸責？如果當時違抗上級命令，不去抓他，頂多辭職不幹，會被判死刑嗎？怎麼可以說，當年因職責所在，「不得不」服從命令？

近年來德國持續進行轉型正義，一些以前納粹的幫兇，即使未曾執行抓人或殺人任務，一樣受審判，只因他們違背自己良心。德國司法之所以這麼做，是告訴這些人，身而為人，良心比服從上級命令更重要，這樣做，對德國國民也有教育與警惕的作用，否則誰敢說邪惡勢力不可能再復辟？台灣就是因為沒有進行轉型正義，所以學生普遍沒有同理心與是非正義，以致還有人模仿希特勒、崇拜獨裁者！





（教師）

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反觀我們呢？至今還有人崇拜獨裁者，還有人文過飾非，說是蔣介石對國家有功，可以「將功抵罪」，試問，這樣就可以立銅像嗎？可以動用國家衛隊幫他護衛屍體嗎？到底要保護到甚麼時候？這樣折磨年輕人是對的嗎？對所有受害者而言，誰又會在乎殺人者生前有多少虛有其表的勳章？搞不清楚是非與正義！

如果蔣介石可以 「將功抵罪」，阿扁為何不可？阿扁在台北市長與總統任內，對國家也有很多貢獻，如高鐵、雪山隧道與員山仔疏洪道，為何不能「將功抵罪」，存心要把人關到死不可，有道理嗎？請問，阿扁有殺過或政治迫害過人任何一人嗎？為何殺人如麻的總統被當「偉人」對待，而沒有殺人的總統卻說「罪大惡極」，公道嗎？

如今，鄭南榕是台灣的義人與烈士，而侯卻變成國民黨所謂的「明星」，是否很諷刺？新北市的選民會認同這樣的候選人嗎？