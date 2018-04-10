自由開講》請陳長文告訴我們是「誰」製造仇恨？！

◎展昭

陳長文在某報投書，針對行政院前院長江宜樺日前指出，「 轉型正義如同沒有槍砲的民主內戰」。本來，民主是「 用數人頭代替數拳頭」，期待的是「揖讓而升，下而飲」， 當選者雖然可能只得到五十一％的選票，卻應該要以一百％ 的人民利益為念。但民進黨從陳水扁到蔡英文，心態都是「 非我族類，其心必異」，只想著穩固自己的支持者，其他人則「 太平洋沒加蓋」，無足輕重，至於政治上的競爭對手，更不在話下。

陳長文在某報投書，針對行政院前院長江宜樺日前指出，「轉型正義如同沒有槍砲的民主內戰」的言論，發表看法。（資料照）

陳長文是在講國民黨吧？否則怎麼說，民進黨從陳水扁到蔡英文， 心態都是「非我族類，其心必異」？ 從二二八、 白色恐怖到美麗島事件，從林義雄家屬、陳文成到江南命案等， 國民黨到底屠殺或政治迫害了多少政敵或無辜的人？反觀，陳水扁與 蔡英文有嗎？江宜樺在行政院長任內， 曾下令警察以警棍與消防噴水車，粗暴對付靜坐民眾，陳水扁與蔡英 文又有嗎？

陳長文又說，用這樣的心態來推動「轉型正義」， 自然在程序與實體上，都與「正義」南轅北轍，也在每一次選舉， 擴大台灣的對立與裂痕。當台灣的民主變成如此處境， 真正受創最重，也灰心最甚的，是原本期待以台灣經驗， 作中國大陸「民主化」養分的推動者們。因為很長一段時間， 台灣是整個大中華區「民主法治」的一個櫥窗。這在過去， 可能還言之成理，但時至今日，台灣要求大陸民主化， 就好像一個素食者勸他人吃素，說吃素對健康有許多益處， 自己卻是疾病纏身，這怎麼會有說服力呢？

陳長文是否太臭美國民黨了？以前兩蔣時代， 長達數十年戒嚴中的台灣，能成為整個大中華區「民主法治」 的一個櫥窗嗎？沒有黨外人士與鄭南榕等許多人的奮鬥與犧牲， 台灣能有自由與民主嗎？中共又有「鳥」你台灣是實施甚麼制度？ 他們認為台灣的議會吵吵鬧鬧，是民主的笑話， 反而自認自己才是實施「民主」制度，台灣何時是整個大中華區「 民主法治」的一個櫥窗？大中華區又是甚麼碗糕？ 是否中國周邊的國家都算是「大中華」區？

他還說，當今的民進黨政府，有專制之濫權跋扈， 而少民主的公平正義。民主制度權力制衡、司法獨立、 依法行政的諸多設計，在陳師孟、潘文忠、柯建銘等人聯手之下， 行政、立法、監察三權如同一體，為民進黨服務， 台灣如何能夠當作民主的正面示範？

由左至右依序為陳師孟、潘文忠、柯建銘。（報社合成／資料照）

這不是更可笑嗎？有專制之濫權跋扈，不就是兩蔣的特權嗎？ 當時不只是行政權獨大，也是一黨獨大， 凡事由獨裁者一人與中常會說了算，其他五院只是橡皮圖章而已， 專門為國民黨服務，國會更是超級大笑話，萬年民代充斥， 提著尿壺、吊著點滴或躺在擔架上，被人推著去國民大會投票「 選舉」正副總統，至今猶歷歷在目，成為世界級笑話，有何民主的公 平正義可言？據說，若有人死了，其後代還可以遞補， 不愧是萬年老表，最後政府給了他們每人數百萬元「退職金」、 十八趴與豪宅一棟，以及終身免費醫療，才總算讓他們退下來。

他又說，本應作為「歷史終結」的民主制度，為何在台灣卻變了調？ 台灣人民實際相處，充滿了善良與厚道，為什麼在網路上， 卻是一片仇恨與戾氣？要與「把選舉當內戰」的民進黨對抗， 有兩種選擇，一個是以戰止戰，用仇恨對抗仇恨， 這已經在很多地方出現了，民進黨的謊言、髮夾彎、霸權， 製造出反作用力，並傷及自身。我們應該以「愛」 去化解民進黨的仇恨。面對一個惡性循環的民主內戰， 這是台灣更好的方向。

陳長文居然化身為「耶穌基督」，「教化」民進黨， 忘了國民黨才是製造仇恨的祖師爺，否則怎麼會不知， 尚有許多二二八與白色恐怖受害者，至今是怎麼死的？又死在那裡？ 是否已經給人家交代？原本熱愛「祖國」的張七郎父子、陳澄波、 吳鴻麒、林茂生與陳能通等各行各業的台灣士紳， 到底犯了甚麼大罪，國府軍人為何殘忍殺害人家？加害者在哪裡？ 是誰在製造仇恨？蔣介石可以對殺害數千萬中國軍民的日本人「 以德報怨」，卻對歡迎「祖國」的台灣人民卻「以怨報德」！ 到底是誰製造仇恨？請陳長文告訴我們！

其實網路上一些充滿仇恨與戾氣的大都是統派人士， 這些人還認為當時兩蔣不夠「心黑手辣」，沒有將所有「皇民」與「 台獨」等反國民黨人士屠殺殆盡，才留下今日的「後遺症」， 讓台灣人可以當家作主。這些反動言論進一步證明， 當年二二八事件與白色恐怖的罪魁禍首，正是國民黨、 蔣介石與其手下一票貪官汙吏無誤。

陳長文說，台灣人民實際相處，充滿了善良與厚道，為什麼在網路上 ，卻是一片仇恨與戾氣？ 這難道不是國民黨的黨國教育蓄意隱瞞歷史真相所致嗎？ 為何老是美化國民黨、推崇獨裁者，讓人分不清楚是非與對錯。 試問，德國實施轉型正義多年， 德國人有說政府在製造仇恨與對立嗎？沒有是非與對錯的教育， 不正是製造仇恨與對立的最大原因嗎？

（教師）



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