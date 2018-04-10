自由開講》請陳長文告訴我們是「誰」製造仇恨？！

◎展昭
陳長文在某報投書，針對行政院前院長江宜樺日前指出，「轉型正義如同沒有槍砲的民主內戰」。本來，民主是「用數人頭代替數拳頭」，期待的是「揖讓而升，下而飲」，當選者雖然可能只得到五十一％的選票，卻應該要以一百％的人民利益為念。但民進黨從陳水扁到蔡英文，心態都是「非我族類，其心必異」，只想著穩固自己的支持者，其他人則「太平洋沒加蓋」，無足輕重，至於政治上的競爭對手，更不在話下。
陳長文在某報投書，針對行政院前院長江宜樺日前指出，「轉型正義如同沒有槍砲的民主內戰」的言論，發表看法。（資料照）
陳長文是在講國民黨吧？否則怎麼說，民進黨從陳水扁到蔡英文，心態都是「非我族類，其心必異」？ 從二二八、白色恐怖到美麗島事件，從林義雄家屬、陳文成到江南命案等，國民黨到底屠殺或政治迫害了多少政敵或無辜的人？反觀，陳水扁與蔡英文有嗎？江宜樺在行政院長任內，曾下令警察以警棍與消防噴水車，粗暴對付靜坐民眾，陳水扁與蔡英文又有嗎？
陳長文又說，用這樣的心態來推動「轉型正義」，自然在程序與實體上，都與「正義」南轅北轍，也在每一次選舉，擴大台灣的對立與裂痕。當台灣的民主變成如此處境，真正受創最重，也灰心最甚的，是原本期待以台灣經驗，作中國大陸「民主化」養分的推動者們。因為很長一段時間，台灣是整個大中華區「民主法治」的一個櫥窗。這在過去，可能還言之成理，但時至今日，台灣要求大陸民主化，就好像一個素食者勸他人吃素，說吃素對健康有許多益處，自己卻是疾病纏身，這怎麼會有說服力呢？
陳長文是否太臭美國民黨了？以前兩蔣時代，長達數十年戒嚴中的台灣，能成為整個大中華區「民主法治」的一個櫥窗嗎？沒有黨外人士與鄭南榕等許多人的奮鬥與犧牲，台灣能有自由與民主嗎？中共又有「鳥」你台灣是實施甚麼制度？他們認為台灣的議會吵吵鬧鬧，是民主的笑話，反而自認自己才是實施「民主」制度，台灣何時是整個大中華區「民主法治」的一個櫥窗？大中華區又是甚麼碗糕？是否中國周邊的國家都算是「大中華」區？
他還說，當今的民進黨政府，有專制之濫權跋扈，而少民主的公平正義。民主制度權力制衡、司法獨立、依法行政的諸多設計，在陳師孟、潘文忠、柯建銘等人聯手之下，行政、立法、監察三權如同一體，為民進黨服務，台灣如何能夠當作民主的正面示範？
由左至右依序為陳師孟、潘文忠、柯建銘。（報社合成／資料照）
這不是更可笑嗎？有專制之濫權跋扈，不就是兩蔣的特權嗎？當時不只是行政權獨大，也是一黨獨大，凡事由獨裁者一人與中常會說了算，其他五院只是橡皮圖章而已，專門為國民黨服務，國會更是超級大笑話，萬年民代充斥，提著尿壺、吊著點滴或躺在擔架上，被人推著去國民大會投票「選舉」正副總統，至今猶歷歷在目，成為世界級笑話，有何民主的公平正義可言？據說，若有人死了，其後代還可以遞補，不愧是萬年老表，最後政府給了他們每人數百萬元「退職金」、十八趴與豪宅一棟，以及終身免費醫療，才總算讓他們退下來。
他又說，本應作為「歷史終結」的民主制度，為何在台灣卻變了調？台灣人民實際相處，充滿了善良與厚道，為什麼在網路上，卻是一片仇恨與戾氣？要與「把選舉當內戰」的民進黨對抗，有兩種選擇，一個是以戰止戰，用仇恨對抗仇恨，這已經在很多地方出現了，民進黨的謊言、髮夾彎、霸權，製造出反作用力，並傷及自身。我們應該以「愛」去化解民進黨的仇恨。面對一個惡性循環的民主內戰，這是台灣更好的方向。
陳長文居然化身為「耶穌基督」，「教化」民進黨，忘了國民黨才是製造仇恨的祖師爺，否則怎麼會不知，尚有許多二二八與白色恐怖受害者，至今是怎麼死的？又死在那裡？是否已經給人家交代？原本熱愛「祖國」的張七郎父子、陳澄波、吳鴻麒、林茂生與陳能通等各行各業的台灣士紳，到底犯了甚麼大罪，國府軍人為何殘忍殺害人家？加害者在哪裡？是誰在製造仇恨？蔣介石可以對殺害數千萬中國軍民的日本人「以德報怨」，卻對歡迎「祖國」的台灣人民卻「以怨報德」！到底是誰製造仇恨？請陳長文告訴我們！
其實網路上一些充滿仇恨與戾氣的大都是統派人士，這些人還認為當時兩蔣不夠「心黑手辣」，沒有將所有「皇民」與「台獨」等反國民黨人士屠殺殆盡，才留下今日的「後遺症」，讓台灣人可以當家作主。這些反動言論進一步證明，當年二二八事件與白色恐怖的罪魁禍首，正是國民黨、蔣介石與其手下一票貪官汙吏無誤。
陳長文說，台灣人民實際相處，充滿了善良與厚道，為什麼在網路上，卻是一片仇恨與戾氣？這難道不是國民黨的黨國教育蓄意隱瞞歷史真相所致嗎？為何老是美化國民黨、推崇獨裁者，讓人分不清楚是非與對錯。試問，德國實施轉型正義多年，德國人有說政府在製造仇恨與對立嗎？沒有是非與對錯的教育，不正是製造仇恨與對立的最大原因嗎？
（教師）
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