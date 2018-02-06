自由開講》請陳師孟打「老虎」給葉「大老」看

◎郭靖

新任監察委員陳師孟日前提及要打「辦綠不辦藍」的法官，以及「如果說依照正常的程序，用正常的法律見解來判的話，陳水扁應該是沒有貪汙」，引發軒然大波。

對此，民進黨創黨元老、前監察委員葉耀鵬直言，陳師孟點名要辦這麼大的案子只會鬧笑話，因為陳水扁是世界公認貪污犯，貪污事蹟不是特偵組去查出來，而是國外回報回來的，台灣竟然有人，甚至民進黨居然認為陳水扁是被迫害。此外，葉耀鵬還說，以陳的任期來看，現在點名要辦的都是大案，不可能辦得完，「只會鬧笑話製造社會議題，不懂監察法也不懂法律，只要出手一定就是錯」。

新任監察委員陳師孟（左）及民進黨創黨元老、前監察委員葉耀鵬。（報社合成照）

其實民進黨創黨元老居然會相信統派人士的荒謬說法才令人奇怪，是否因為國民黨主席馬某人曾提名他擔任監委，所以「感恩在心」、「投桃報李」，否則誰不知國民黨才是貪腐的祖師爺？因為國民黨的貪腐才是有國際認證，否則當年美國杜魯門總統為何說：「他X的，他們一家都是賊， 他們從我們援助的十二億美援中A了七、八億美元在巴西聖保羅與美國紐約黃金地段置產。」如今國民黨黨產、婦聯會與眾高官富可敵國的財產又怎麼來？

國民黨不只是貪腐，還曾經屠殺與迫害無數無辜的人士，難道不比扁可惡千萬倍嗎？會為這種貪腐又殘忍的政黨服務，才真是令人納悶！何況國民黨主導的司法若能相信的話，屎都可以吃，從二二八、美麗島、孫立人等事件，以及今天的扁案與郭瑤琪案，莫不都是如此。 葉耀鵬既然是民進黨創黨元老，怎麼會不知道國民黨醜陋的政治黑暗史有多長呢？為何不問問也曾是監察委員的尤清大老？尤清當年是怎麼對抗國民黨的惡勢力， 難道葉耀鵬會不知道嗎？

阿扁大三就考上律師，當海商法律師原本就賺了很多錢，只因為為了正義，幫美麗島人士辯護，發現國民黨的醜陋面，所以放棄律師業務改從政。從政那麼多年，政治獻金與選票結餘款不少，同樣馬與宋等藍營高官也有很多政治獻金與選票結餘款，否則興票案怎麼說？此外，在阿扁尚未當總統之前，阿珍由於身障無聊，投資股票很多年也有賺，只是當總統夫人後，在台灣不能買買股票，聽理專建議把錢拿去買國外股票基金，可能因為金額不少，就被瑞士及美國的銀行懷疑並舉報，主要是要提醒台灣防治洗錢的問題，不是說阿扁貪汙，別亂栽贓。

反觀許多藍營高官的錢私下匯出國外，怎麼都沒事呢？可能有些還是金主直接把錢匯入其國外帳戶呢！相信國民黨、婦聯會與其許多高官在海外的財產應該可觀，扁家的那些財產可能只是他們的一點小零頭而已！只是扁家理財的方式不夠細膩，不幸讓人揭發，以為就是貪汙，而國民黨與其高官的理財方式，非常細膩令人無法察覺。與國民黨手法相比，吳淑珍只是「小兒科」，怎能相提並論？試問，國民黨黨產、婦聯會財產，與其一些高官的家產，只是檯面上申報的那些錢嗎？鬼才相信！

一些無知的人被國民黨朦騙也罷， 民進黨創黨元老 葉耀鵬怎麼也會被騙，還為他們效勞，實在不可思議！請陳師孟打「老虎」給葉「大老」看，展示有「Gut」的台灣人是說到做到，不要像馬某人曾信誓旦旦說要實踐「六三三」政策、黨產歸公與年金改革等諾言，結果證明都是放馬屁！

（教師）

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