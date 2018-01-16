自由開講》陳師孟要掃的就是這些敗類！

◎展昭

監察委員被提名人陳師孟昨天在立院表示，前總統陳水扁沒貪污、卻受司法迫害，以後想調查承審前總統馬英九洩密案的法官等語，引發法官協會抗議。

陳師孟。（資料照，記者王藝菘攝）

法官協會指出，陳師孟在經濟學領域成值得肯定，但他身為卸任政務官，政治立場鮮明本不足為奇，但他昨在國會殿堂，並未指出司法「迎合藍營」、「迫害綠營」的具體情事，就批評司法「對綠迫害追殺」、「對藍縱容護航」，法官協會完全不能接受。

一些法官無法無天，監委不查，誰查？一些法官以司法獨立為藉口，變成太上皇，他要判生就判生，要判死就判死，以致貪贓枉法者一堆，可說無法無天。如扁案與馬案，同樣牽涉貪瀆，為何同樣的法官卻有截然不同的判決？馬案還有司法官以「大水庫」與「宋朝公使錢」等理由幫他開脫，有「余文」當替死鬼，扁案就沒有這些特權。此外，林益世與賴素如等馬的親信涉嫌貪汙，如今為何？還不是像馬一樣到處趴趴走？司法之所以不公不義，國民黨是始作俑者，這是有歷史與國際認證的。

當初承審扁案的法官居然有截然不同判決，有人以「法定職權」判扁無罪，有人以「實質影響力」判扁有罪，可見這件事本值得爭議，扁卻被某法官以「實質影響力」判有罪而坐牢數年，且在獄中連「江南案」殺人犯的待遇都不如，若說這非政治迫害，只有白癡才相信。若以「實質影響力」判扁有罪，那麼兩蔣在色恐怖與戒嚴時代中所發生的種種悲劇，甚至是馬與其團隊的貪污案件等，不也都是嗎？為何有功都是他們的，有過就是底下人胡來？是在騙鬼嗎？

兩德統一後，所有東德司法官都被解職，因為在獨裁統治下所有的司法審判都是騙人的，德國司法還搜出一大串東德時代的司法黑紀錄，如密告與誣告，有如台灣二二八與白色恐怖時期。如今德國仍然不斷進行轉型正義，所以贏得舉世稱讚與猶太人的寬恕，沒有德國人認為這是搞在對立與仇恨，德國又有因此而影響其經濟發展嗎？只有國民黨人與一些鄉愿的政客呼籲大家向前看，不要向後看，若是如此，念歷史做甚麼？尤其是中國那一堆又臭又長的歷史有何值得死背的？

有人說：「曾經有過獨裁者統治的國家，若不落實轉型正義，就非民主國家」，愛因斯坦也說：「對不公不義的事冷漠，就是獨裁者的幫兇」，很值得我們省思。陳師孟就是正義之士，是孫中山心目中的理想監委，足以推動轉型正義，可惜這樣的人不多，所以監察院始終是「藏汙納垢」之地，連新黨的王建煊都認為監察院該廢，為何小英還不著手憲政改革？

正本清源是落實三權分立制，五權分立制只是浪費民脂民膏，養一堆米蟲而已。司法尤其要改革，不能期待司法人自己改，需要一套有效的民意監督機制，否則一些貪汙腐敗的法官也能爽退，實在不公不義，如最近一位獲假釋的胡姓法官，已判刑定讞被關，只因貪污數億還養小老婆，居然還能領半薪，像話嗎？這種垃圾法官何其多，不剔除乾淨，行嗎？陳師孟要掃的就是這些敗類！

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com