自由開講》陳師孟說得太棒了！

◎展昭

監察委員陳師孟與楊芳婉（29日）正式到監察院報到，陳師孟表示， 在人生最後階段有這樣一個轉折，是一個挑戰，但也很有意義； 因此，他強調，如果能夠把扁案的真相還原，還阿扁一個清白，「 我覺得是作為監委不可旁貸的責任！」陳師孟說得太棒了！ 如果我是他，也絕對會這麼做，畢竟國民黨的黑暗史可說落落長， 有如「萬里長城」！只有一些法官「不知道」。

監委陳師孟29日報到，表示前總統陳水扁案真相能夠還原，可以還阿扁清白，是作為監委不可旁貸的責任。（資料照）



蔡某人擔任法官期間， 最受各方矚目與爭議的是審理馬英九的特別費案時， 為了判決馬英九無罪，引用中國宋代公使錢作為判決理由， 原創發明「大水庫理論」；但在審理陳水扁的國務機要費案時， 卻執意不引用此兩種創意見解，將陳水扁判無期徒刑。 因此有部分法界人士譏笑他，為了判泛藍無罪、泛綠有罪，實在是「 很有創意的發明法條」，難怪許多人說：「國民黨黨證無敵」！



其實論貪汙，國民黨與其諸多高官們是「祖師爺」級， 如國民黨龐大黨產、婦聯會財產與許多高官龐大家產是怎麼來？ 為何馬自己特別費沒有事，讓下屬余文當替死鬼？ 為何馬身邊人如林益世與賴素如，涉嫌嚴重貪汙還能保外趴趴走？ 至於地方官員貪污，更是多如牛毛，哪一位曾經被判刑的？就算有， 哪一位被關這麼久的？何況國民黨不只是貪腐「祖師爺」， 還是諸多迫害人權的醜陋紀錄，尤其在戒嚴時期，如孫立人、 林義雄家屬、陳文成與江南案等。



8年前紅衫軍反貪運動時， 馬曾當眾抨擊民調滿意度只有18趴的扁要有羞恥心， 應自動下台以謝國人。當初自己民調滿意度只剩9趴時， 不是更應該自動下台以謝國人嗎？ 馬為何只會批評別人而不會檢討自己？馬上任後還無恥干預司法， 如連夜召開司法首長會議，臨時變換法官， 把一位對國家與人民有過重大貢獻的前總統扁， 折磨成今天百病叢生的模樣，國民黨人還不時嘲笑人家， 不知其人性與羞恥心安在？



馬英九還好意思常以家訓「黃金非寶書為寶，萬般皆空善不空」 自況，不覺得難為情嗎？不知古中國聖賢書到底讀到哪裡去了？ 如果扁的「貪汙」這麼可惡， 那麼亂殺人與迫害人無數的獨裁者又應怎麼形容呢？ 為何馬英九每年都去「憑弔」？如果他們功過可以相抵， 為何只有扁不行？請問公道安在？馬又如何合理解釋自己的特別費、 大巨蛋與富邦併購台北市銀案呢？又如何解釋三中案呢？



有位網友說，司法為何多半不公不義？主要原因是，國民黨是「 殺人造反」起家的，法官若不聽話，小心腦袋或退休俸不保； 民進黨是「逃亡被關」起家的，法官若不聽話， 照領優惠退休俸後再到到企業當「門神」或當律師撈更大。 以上比較，可說是一針見血之論。 許多司法官如同德國政治哲學家漢娜鄂蘭所說的「平庸的邪惡」， 自私自利，缺乏道德勇氣，自甘當獨裁者的幫兇而不自知。



平心而論，沒有任何一個民主國家的繼位者， 曾以這樣不人道的方式虐待前任國家元首，僅僅只因為他涉嫌貪汙， 可知馬總統實在很沒人性，只有有朝一日他被關， 才能體會人家的痛苦。而司法官缺乏道德勇氣與秉公辦案的氣節， 尤其令人不齒，這就是為何許多人說， 司法改革是所有改革之首的原因。



南宋忠臣岳飛臨死前曾仰天長歎說：「天日昭昭」， 這句話對孫立人與阿扁又何嘗不然？然而華人終於還給岳飛公道， 杭州西湖的岳王祠就是明證。同理，孫立人與阿扁的冤屈， 最後也將獲得昭雪。

（教師）

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