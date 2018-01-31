自由開講》怎麼能說陳師孟是「越權」呢？！

◎郭靖

日前陳師孟說要好好查扁案，還給扁一個公道，一些無知的統派又開始歇斯底里發飆了。



他們說，阿扁貪污有一案是被美國告發的不是？其子不也認罪有海角七億了？怎麼都選擇性遺忘跳過了呢？當總統8年，錢增加幾億？不要說是政治獻金好嗎？可以舉證這些錢哪裡來嗎?總統關說（協調）就有罪，安排人事就是圖利。不明來源的錢，就是有罪。



這些問題拿來質疑國民黨是否更貼切呢？如：國民黨為何有麼多黨產？婦聯會與救國團的財產又哪裡來？許多高官富可敵國的財產又是怎麼「撈」來的？國民黨上下這麼有錢，每次選舉時為何老是跟財團收取「政治獻金」，而且不知比民進黨多好幾倍呢？連美國總統杜魯門當年都曾說：「他x的，他們一家都是賊！將我們十幾億美援中撈了七、八億，在巴西聖保羅與美國紐約最豪華地區置產！」以前是如此，如今沒有嗎？難道有人會相信，國民黨與其眾高官沒有在海外有更龐大不為所知的財產嗎？在國民黨執政期間，會沒有財團人士捐獻大筆金錢給國民黨並涉嫌關說嗎？如果沒有，為何有許多奸商敢肆無忌憚大賣黑心食品、大炒地皮與股票？



國民黨為何有麼多黨產？婦聯會與救國團的財產又哪裡來？許多高官富可敵國的財產又是怎麼「撈」來的？國民黨上下這麼有錢，每次選舉時為何老是跟財團收取「政治獻金」，而且不知比民進黨多好幾倍呢？（資料照）



反觀民進黨，沒有黨營事業，從事政治活動經費，只能靠民眾的捐獻，何況當時也沒有政治獻金法可以規範，收取企業的政治獻金有何不對？龍潭案的關係人辜仲諒已經表示受到特偵組人員威脅利誘而作偽證，如同當年國府在孫立人案中對郭廷亮的手法，相關人員已證實並沒有捐錢給阿扁。當年既然沒有政治獻金法規範，企業捐的錢自然成為受捐者的財產之一，怎麼用是人家的事。扁夫人瞞著阿扁將部分財產匯往國外，與興票案一樣，道德上或許並不可取，卻也並非不合法。如果興票案沒有問題，為何扁家就有問題？是否雙重標準？阿扁以前從事很賺錢的海商法律師多年，也從政多年，難道沒有一定的財產嗎？難道人家的錢都是貪污來的嗎？從辜仲諒與郭廷亮案可知，國民黨栽贓嫁禍的手法如出一轍，為何至今還有人會相信？兩德統一後，東德法官為何都被解職？德國人會相信獨裁者統治期間的司法判決是公正的嗎？



其實論貪汙，有誰比國民黨更在行？國民黨有何資格批評人家？國民黨不僅是貪汙「祖師爺」，還不知曾經迫害過多少人！二二八事件受害者何止千萬人？連功在國家的孫立人與其部屬，也備受迫害，許多孫將軍手下的女部屬被送到火燒島政治受刑人監獄，受到非人道折磨。政治受難者施明雄先生最近就投書某報說，柏楊先生曾在他的書中描寫過女性政治犯被刑求的方式，他在受難時也聽過，柏楊先生這樣寫：特務把裸體的女政冶犯的大腿打開，架在一根繩子上拖，直到她的陰部流血不止，有時候就在刑求中死亡；刷陰道則是用一根牙刷在陰道裡刷，刷到受害人哀哭啼叫無法走動，鮮血流淌在地板上。在這種酷刑下，連偷挖古井或偷駕火車的事都可能被迫押名承認以求解脫。可惡的加害人，你在哪裡？



有些統派人士說陳師孟，預設立場的人可以當監察委員，干涉司法權嗎？

實在無知又可笑，畢竟五權憲法是這麼規定的，監察委員是有權力彈劾不法的司法官與政務官。白色恐怖時期，蔣介石就是扮演太上司法官，有權力更改法官的判決，將某些政治犯從輕罪變成重罪或死刑，那才真是無法無天，陳師孟是按照憲法而行，怎麼能說是越權？





（教師）

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